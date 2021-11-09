Иван Эйсмонт: идет самая настоящая цифровая война

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
– Это называется цифровое убийство, – сказал гость студии. – Когда тебе надоедает слушать альтернативную точку зрения, тебе очень неприятно, ты просто берешь и сносишь аккаунты тех, кто выступает с иной точкой зрения. В «Клубе редакторов» приводил пример. Сайт tvr.by. На многих новостных сайтах встроен YouTube-плеер. У нас специально до сих пор совершенно свой обособленный плеер. Нам часто задавали вопрос: «Почему не YouTube-плеер, который позволяет и в YouTube видео продвигать, и на сайт его подтягивать?» На это мы всегда говорили, что рано или поздно они нас выключат. И они выключили. Пока добрались до Следственного комитета, каких-то предприятий. Надо будет – выключат и средства массовой информации, убедив людей, что это правильно и мы иного не достойны.
В связи с этим Иван Эйсмонт подчеркнул, что нам необходимо самостоятельно развиваться в этом плане:
– Идет самая настоящая цифровая война. Нужно создавать свои площадки. Одна из тем между Беларусью и Россией в последнее время, – создание микросхем, вот этого всего. Это важнейшая вещь и для оборонной промышленности, и для других сфер. Нужно свое вплоть до создания какого-то параллельного суверенного интернета.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.