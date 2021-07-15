Юбилейный, 30-й, фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» готовит немало сюрпризов. И один из них – яркий, громкий и на все сто процентов запоминающийся Международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток. Сегодня, в день официального открытия форума, он проходит на площади Победы. Количество участников впечатляет – 700 человек! Не пропустите событие в прямом эфире на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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IV Международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток в Витебске – стрим
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