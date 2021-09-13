Итоги выходных: сотрудники столичной ГАИ пресекли 40 случаев вождения без прав

За минувшие выходные сотрудники ГАИ пресекли сорок случаев управления транспортом без соответствующего разрешения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Так, за 11 и 12 сентября в столице было зарегистрировано 109 ДТП. В них пострадали семь человек. За вождение в нетрезвом состоянии задержали 21 жителя столицы, еще 231 получил штраф на несоблюдение скоростного режима.
Отмечается, что 94 шофера были задержаны за неправильный проезд пешеходных переходов. Также сотрудники ГАИ выявили и пресекли 60 нарушений ПДД мотоциклистами.
В числе нарушителей были и пешеходы: сотрудники ГАИ выявили 167 человек, которые нарушили ПДД. 23 из них были в состоянии алкогольного опьянения.
Фото из архива БЕЛТА