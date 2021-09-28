Итоги работы и спорные вопросы. Лукашенко сегодня встречается с членами Конституционной комиссии

Предстоящую встречу с членами Конституционной комиссии Александр Лукашенко анонсировал неделю назад на совещании с руководством Совета Министров. "С комиссией я хочу встретиться после того, как они закончили у себя обсуждение. А дальше создадим, я думаю, конкретную небольшую группу, которая будет профессионально дорабатывать по нашему поручению проект Конституции. Поэтому и его надо будет обсуждать, как дальше будем в этом плане работать", – отметил Президент.
Он поручил ответственным лицам серьезно подготовиться к этому мероприятию, особенно в части передачи полномочий. "Не то что: вот мы не знаем… Несколько полномочий какому-то органу мы прилепили (Всебелорусскому народному собранию и так далее), а дальше мы не знаем, пойдем к Президенту. Слушайте, вы приходите ко мне, но только с предложениями", – заявил белорусский лидер.
Что представляет из себя Конституционная комиссия?Указ о Конституционной комиссии для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал в марте текущего года. Ей было поручено разработать предложения по изменению Конституции Республики Беларусь и обеспечить их всенародное обсуждение.
В состав Конституционной комиссии входят 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы – заслуженные и авторитетные люди, имеющие активную гражданскую позицию. Руководит работой комиссии Председатель Конституционного Суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. Его заместители на посту председателя комиссии – председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.
Комиссию наделили правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций.
Итогом серии проведенных заседаний стал внесенный Президенту проект с предложениями по изменению ряда положений действующей Конституции.
Что предлагается изменить?По сообщению БЕЛТА со ссылкой на Петра Миклашевича, по итогам проделанной работы предлагается изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и 3 статьи исключить.
Конституционная комиссия предлагает сохранить президентскую форму правления, но провести перераспределение полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством.
Предлагается закрепить и установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания, которое в таком случае станет новым органом в системе государственной власти. "Здесь задача была найти тот оптимальный вариант, чтобы орган из совещательного стал конституционно-властным. С другой стороны, чтобы Всебелорусское народное собрание не нарушало сложившуюся систему власти, а являлось стабилизирующим органом для устойчивости всей системы государственной власти. Важнейшими полномочиями его было как раз решение стратегических вопросов дальнейшего развития нашей страны", – отмечал Петр Миклашевич.
Предлагается также конкретизировать конституционные основы избирательной системы. Поднять конституционный статус Центральной избирательной комиссии. Создать условия для полной реализации избирательных прав граждан. Ввести единый день голосования на выборах в Палату представителей и местные Советы депутатов.
Также предлагается усилить социальные гарантии многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам. Расширяются возможности защиты прав и свобод граждан. Предполагается ввести новый правозащитный институт – уполномоченного по правам человека, а также расширить права граждан на прямое обращение в Конституционный Суд.
Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" и член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский ранее заявлял, что споры во время заседаний комиссии порой были очень жаркими. Он считает, что в подготовленном проекте обновленной Конституции заложено очень много прогрессивных демократичных предложений, связанных в том числе с гуманизацией в сфере избирательного права. Например, всем заключенным в следственных изоляторах до вынесения приговора суда согласно проекту дается право голосования. Есть и "демократическая плюшка". "Наши, мои в прошлом невероятные коллеги как минимум должны прийти на референдум и поддержать. Это ограничение сроков президентской каденции", – рассказал Юрий Воскресенский.
Какие остаются спорные вопросы?Ожидается, что на встрече с Президентом будет в том числе рассмотрен ряд спорных вопросов, связанных с формированием Всебелорусского народного собрания, смертной казнью, правом трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.
Как отмечал Петр Миклашевич, у членов Конституционной комиссии остались расхождения по вопросу формирования Всебелорусского народного собрания, а также его полномочий. В частности, члены комиссии не пришли к единому мнению, надо ли задействовать Всебелорусское народное собрание в разрешении вопроса о легитимности выборов Президента.
Второй вопрос – о смертной казни. "Здесь имеются три варианта. Первый – сейчас эту норму, ст. 24, не изменять, не трогать. Поскольку это положение рассматривалось на референдуме в 1996 году о сохранении смертной казни. Далее, уже если возникнут объективные условия, рассматривать на специальном референдуме. Поскольку сегодня у Президента также есть право введения моратория на исполнение или применение смертной казни. То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах. Были предложения изменить эту норму, ст. 24, и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла. Третий вариант – вообще поставить вопрос об отмене смертной казни. Три варианта требуют как раз рассмотрения с участием Главы государства", – отметил Председатель КС.
Третий вопрос – участие трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты. "Эта норма сегодня у нас в Конституции имеется, но время меняется. Трудовые коллективы – это не те, что в советские времена. Много коллективов частной формы собственности. Это одно. И второе: общепринятый подход – выдвижение в депутаты – это участие в определенной политической борьбе. Поэтому вопрос стоит открытый. Надо ли сохранить нам на дальнейшее или остановиться, чтобы партии и сами граждане непосредственно выдвигали кандидатов в депутаты как общепринятый подход. Этот вопрос мы также предполагаем обсудить с участием Главы государства", – дополнил Петр Миклашевич.
Фото: БЕЛТА