В состоявшемся на римском «Стадио Олимпико» стартовом матче 16-го чемпионата Европы по футболу итальянцы обыграли команду Турции со счетом 3:0 (это группа «А»). Отметим, что впервые в истории Евро первый мяч на турнире оказался автоголом.
Славящиеся умением обороняться и сушить игру турки в первом тайме смогли устоять под напором отлично действовавшей «Скуадры Адзурры». Но во второй половине поединка количество угроз турецким воротам все-таки перешло в качество.
Неприятности для турок начались с того, что Мерих Демирал на 53-й минуте после прострела не смог увернуться от мяча и срезал его в собственные ворота. А затем свое веское слово сказали звездные форварды итальянской сборной Чиро Иммобиле (66-я минута) и Лоренцо Инсинье (79). Первый отличился, подкараулив отскок, а второй нанес неотразимый удар в угол, оказавшись в турецкой штрафной без опеки.
Команда Турции, с самого начала сделавшая ставку на оборону, даже после того, как оказалась в положении уступающей стороны, так и не смогла перестроиться и, как следствие, потерпела полностью закономерное поражение.
Еще в одном матче этого квартета валлийцы завтра встретятся со швейцарцами. Также на субботу запланированы игры Дания – Финляндия и Бельгия – Россия.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. Помимо Рима, уже приобщившегося к большому футбольному празднику, матчи турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен и Севилья.
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Итальянцы разгромили сборную Турции в матче открытия футбольного Евро
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