Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Итальянцы разгромили сборную Турции в матче открытия футбольного Евро

Итальянцы разгромили сборную Турции в матче открытия футбольного Евро

В состоявшемся на римском «Стадио Олимпико» стартовом матче 16-го чемпионата Европы по футболу итальянцы обыграли команду Турции со счетом 3:0 (это группа «А»). Отметим, что впервые в истории Евро первый мяч на турнире оказался автоголом.



Славящиеся умением обороняться и сушить игру турки в первом тайме смогли устоять под напором отлично действовавшей «Скуадры Адзурры». Но во второй половине поединка количество угроз турецким воротам все-таки перешло в качество.

Неприятности для турок начались с того, что Мерих Демирал на 53-й минуте после прострела не смог увернуться от мяча и срезал его в собственные ворота. А затем свое веское слово сказали звездные форварды итальянской сборной Чиро Иммобиле (66-я минута) и Лоренцо Инсинье (79). Первый отличился, подкараулив отскок, а второй нанес неотразимый удар в угол, оказавшись в турецкой штрафной без опеки.


Команда Турции, с самого начала сделавшая ставку на оборону, даже после того, как оказалась в положении уступающей стороны, так и не смогла перестроиться и, как следствие, потерпела полностью закономерное поражение. 

Еще в одном матче этого квартета валлийцы завтра встретятся со швейцарцами. Также на субботу запланированы игры Дания – Финляндия и Бельгия – Россия.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. Помимо Рима, уже приобщившегося к большому футбольному празднику, матчи турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен и Севилья.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
На Кипре рассказали о снятии большинства карантинных ограничений на транспорте
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси
Итальянцы разгромили сборную Турции в матче открытия футбольного Евро
На реконструкцию Новогрудского замка в этом году выделено более миллиона рублей
Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе
За пределами морали и права. Что стоит за призывами беглых белорусских оппозиционеров ввести санкции против своей страны
Гороскоп на 13 июня
Новые специальности и уникальные возможности для научной деятельности: чем БГУ привлекает абитуриентов
Литва и Латвия согласились быть инструментом в чужой геополитической игре - политолог
Барколабовский женский монастырь в Быховском районе, который на днях отметил 380-летие, сами сестры восстановили в чистом поле буквально за несколько лет
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора-пора
Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни удостоена Николь Фургал
Футбол. РЦОР-БГУ взял верх над «Гомелем», отыгравшись со счета 0:2
Маркевич: благодаря фестивалю "Маладзечна", мы понимаем, насколько богата культура нашей страны
Температура воздуха в Беларуси весной была ниже нормы на 0,3 градуса
Парад духовых оркестров впервые прошел на фестивале в Молодечно
Циципас стал первым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде
Сколько стоит клубника в ягодных столицах — Лунинецком и Дрогичинском районах и куда девать некондиционную ягоду
Немка Вагнер и португалец Фонсека выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии
Премьера спектакля "Жаніцьба" состоится 29 и 30 июля в Купаловском
Наши корреспонденты побывали на выпускном балу в Минском суворовском военном училище
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лучше с умным потерять
Дорожную разметку нанесут ночью на 11 участках в Минске
«Минск» обыграл «Славию» в матче ЧБ по футболу
Пользователи были загипнотизированы падением песка - на это можно смотреть бесконечно! (Видео)
ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности
Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
Gucci выпустил новую коллекцию посуды и предметов интерьера
В Китае при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" запустили четыре спутника
Дерматовенеролог рассказала, какое опасное заболевание могут вызвать солнечные лучи
Соревновательное шоу боевых машин пройдет 12 июня на «Линии Сталина»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В лицо
Лукашенко поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с избранием Президентом Монголии
Луцкий о воспитательной работе в вузах: меньше бюрократии, больше неформального общения
Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения
Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня"
На базе СПБТ «Алмаз» МВД открылся уникальный стадион
Председатель Госкомимущества 12 июня проведет "прямую линию"
В Гомеле наградили мастеров слова
Завершились мобилизационные учения с военными комиссариатами Могилевской области
В Беларуси впервые сформирован топ санаториев на основе анализа их деятельности
"Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано". Лукашенко принял отставку Шеймана
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Патент без права передачи
В Гомеле в специализированном лицее МЧС прошел выпускной
Лукашенко обсудил с Шейманом развитие Оршанского района и состояние дел на предприятиях региона
Лукашенко: мы двигаться должны вперед с учетом уроков, которые были в прошлом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ