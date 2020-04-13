Итальянский профессор о пандемии COVID-19: жизнь под замком убьет больше, чем коронавирус

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Говоря о цифрах заболеваемости COVID-19 в Италии, профессор отметил следующее:При этом Стефано Монтанари обратил внимание на то, что ключевая проблема не в вирусе:Профессор высказал предположение: если сделать тесты всем гражданам Италии, то будет обнаружено, что как минимум половина населения имеет положительный результат (то есть выработан природный иммунитет)., — сказал Стефано Монтанари.Также ученый высказался о целесообразности ношения защитных масок и одноразовых перчаток:Кроме того, профессор подчеркнул опасность продолжительного нахождения в закрытых помещениях.