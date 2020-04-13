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Итальянский профессор о пандемии COVID-19: жизнь под замком убьет больше, чем коронавирус

Профессор с 40-летним стажем работы в операционных, доктор Стефано Монтанари дал большое интервью журналистам, в котором опроверг ряд мифов, касающихся пандемии коронавируса нового типа. По его словам, в реальности непосредственно от COVID-19 в Италии скончались только три человека, сообщает trendru.net.

Фото: trendru.net

Говоря о цифрах заболеваемости COVID-19 в Италии, профессор отметил следующее: «Наши политики последние десять лет делали все, чтобы разрушить итальянскую медицину. Закрывались отделения и целые госпитали, персонал увольняли. Когда я слышу, что в Италии лучшая медицина в мире, у меня опускаются руки, и не только руки. Это не правда! Закупки оборудования и расходных материалов проводились по минимуму. Расходы на медицину резали нещадно. Плюс огромная коррупция. То, что в обычной стране стоит 10 евро, в Италии — 20. И те минимальные средства, которые были в распоряжении, тратились бездарно. Например, зачем купили 27 000 000 доз вакцины от свиного гриппа, которые затем выбросили, а на аппараты искусственной вентиляции легких денег не было. Наша медицина была не готова к такому количеству больных с осложнениями в легких, чем и опасен этот вирус».

При этом Стефано Монтанари обратил внимание на то, что ключевая проблема не в вирусе: «Так, вирус есть, он абсолютно новый. Я пока точно не могу сказать, разработали его в лаборатории, или он пришел от летучих мышей, или еще откуда-то. Точно могу сказать — он новый и он молодой, он мутирует с космической скоростью, он пока в фазе поиска своего статуса, в котором он потом застынет. Вчера это был один вирус, а завтра — уже другой вирус. В Италии не тот вирус, который был в Китае. А в Германии не тот, что в Италии. А еще у него невероятная проницаемость, он очень контагиозный. Но у здоровых он протекает бессимптомно».

Профессор высказал предположение: если сделать тесты всем гражданам Италии, то будет обнаружено, что как минимум половина населения имеет положительный результат (то есть выработан природный иммунитет). «Все разговоры о вакцине в этих условиях — мошенничество мирового масштаба, — сказал Стефано Монтанари. — Он так быстро мутирует, что мы за ним не угонимся, создавая вакцины. К тому же от этого типа вирусов нельзя сделать прививку. Ну сделаешь прививку, и можешь 200 раз им переболеть. На него не производится иммунитета! Если бы я 50 лет назад сказал своему научному руководителю о возможности привиться от коронавирусов, он бы меня выбросил за дверь».

Также ученый высказался о целесообразности ношения защитных масок и одноразовых перчаток: «Зачем нужны резиновые перчатки? Зачем эти маски? Перчатки вредно действуют на природный защитный барьер кожи. У нас очень умная кожа! Маски — вообще смешно! Для здорового человека это все равно, что поставить забор из палок против комаров. Вокруг нас миллиарды миллиардов вирусов. И если рядом с вами есть коронавирус, маска вас вообще не защитит. А если человек болен, то ему эту маску надо менять каждые 2—3 минуты. Иначе это тоже не имеет смысла».

Кроме того, профессор подчеркнул опасность продолжительного нахождения в закрытых помещениях. «Люди не должны сидеть по домам, в страхе и без движения. Люди должны двигаться, гулять на солнце, сейчас авитаминоз. Правительство Италии своими мерами крайне вредит здоровью населения. Даже если человек бессимптомно переносит вирус, то есть по сути является здоровым, а ему говорят, что он болен, то это скажется на его здоровье. Как и на здоровье всех тех, кто сейчас запуган и сидит по домам, не получая витамина D, ведя малоподвижный образ жизни, находится в неопределенности за свое будущее. Я считаю, что группа риска — пенсионеры — тоже должны спокойно выходить на улицы, вести свой нормальный образ жизни. Жизнь под замком убьет больше, чем коронавирус».
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