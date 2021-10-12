Итальянский эксперт: Беларусь в союзе с Россией может играть великую роль в Большой Евразии

Уверенность в этом высказал президент ассоциации «Познаём Евразию», председатель совета директоров банка «Интеза» профессор Антонио Фаллико во время онлайн-конференции, посвященной предстоящему XIV Евразийскому экономическому форуму в Вероне.

Антонио Фаллико подчеркнул: «Если у нее (Беларуси. – Прим. ред.) хорошие отношения с Россией, то она может играть великую роль. Мы считаем, что союз Беларуси и России должен развиваться согласно тем программам, которые были намечены руководителями. Если это произойдет, то, конечно, и роль Беларуси будет очень важной».

У ассоциации «Познаём Евразию» заключено соглашение о сотрудничестве с Белорусской торгово-промышленной палатой, отметил Антонио Фаллико.

XIV Евразийский экономический форум в Вероне состоится 28– 29 октября. Его центральная тема – «Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана».

Организаторами мероприятия являются ассоциация «Познаём Евразию» и Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Ассоциация европейского бизнеса и Российский союз промышленников и предпринимателей. Форум пройдет под патронатом мэрии города Вероны.