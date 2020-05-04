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  2. Итальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Итальянские футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Несмотря на ослабление карантинных мер в Италии, введенных в связи со вспышкой нового коронавируса, футбольный чемпионат страны пока остается на паузе, а клубы не смогут возобновить тренировки до 18 мая. Об этом заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора.


"Приходится читать странные вещи. Но по поводу футбола все остается неизменным: команды не имеют права начинать тренировки до 18 мая. О возобновлении чемпионата говорить пока рано", — написал министр в соцсети.

Ранее несколько итальянских клубов заявили о скором возобновлении коллективных тренировок с некоторыми ограничениями, пишет ТАСС.

Чемпионат Италии был остановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. В национальном первенстве лидирует с 63 очками "Ювентус", на втором месте "Лацио" (62 балла), на третьем — сыгравший на один матч меньше "Интер" (54 очка).

Фото: SerieA


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