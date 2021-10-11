Итальянская Верона готовится принять XIV Евразийский экономический форум

В форуме примут участие члены правительств, политические и общественные деятели, руководители крупнейших компаний и финансовых организаций, дипломаты, эксперты, журналисты из разных стран от Атлантики до Тихого океана.На обсуждение будут вынесены наиболее актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества на пространстве Большой Евразии. Также на полях мероприятия ожидаются деловые встречи предпринимателей.В двухдневную программу веронского форума включены, в частности, такие важные и актуальные темы, как «Стратегия развития и надежности источников энергии в рамках глобального экологического перехода», «Возможно ли Большое Евразийское партнерство от Атлантики до Тихого океана?», «Природный газ и зеленая экономика», «Экологический переход и циркулярная экономика», «Новые вызовы и возможности финансовой и банковской системы в условиях пандемии COVID-19», «Технологические инновации и цифровой переход как двигатели инклюзивного и устойчивого социально-экономического развития», «Фармацевтический сектор в условиях COVID-19 проявил исключительную жизнеспособность, став одним из драйверов экономического развития. Надолго ли сохранится это явление?».Культурная программа форума предусматривает открытие фотовыставки «Невероятные приключения итальянцев в России» на центральной площади Вероны. Она расскажет об истории работы выходцев из Италии в России – от строителей Кремля и до наших дней.Также состоится концерт в театре «Филармонико» Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.