Италия снимает антикоронавирусные ограничения

В Италии все еще действует система деления областей на желтую, оранжевую и красную зоны, которые различаются уровнем эпидемиологического риска. Учащиеся всех этих областей возвращаются за парты и в аудитории после продолжавшегося более чем год преимущественно дистанционного обучения.Что касается желтых зон, то здесь принято решение возобновить обслуживание клиентов за столиками баров и ресторанов, однако исключительно на открытом воздухе. Отныне население сможет в любой день недели посещать театры, кинотеатры, а также музеи. Единственное, визит необходимо заранее забронировать. Для посетителей также действуют нормы в виде ношения маски, измерения температуры и прочее. При этом сокращено количество занимаемых в залах мест – до 50%. В закрытых помещениях лимит – 500 зрителей, на открытых площадках – до 1 тысячи человек.Публика и болельщики попадут на спортивные мероприятия 1 июня. В этот же день, как планируется, начнут работать рестораны в закрытых помещениях. С 15 мая разрешено посещать пляжи и открытые бассейны при соблюдении необходимой дистанции. Спортзалы откроют к 1 июня.Отменяется ограничение на передвижение между регионами. При этом переезды по областям желтой зоны свободные, для поездки в оранжевую или красную нужно иметь сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, срок действия которых шесть месяцев. Отмечается, что сделать тест на COVID-19 нужно не ранее чем за двое суток до поездки.Вместе с тем решено держать закрытыми торговые центры по выходным дням. Продолжает действовать и режим комендантского часа с 22:00 до 5:00.