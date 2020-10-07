Италия продлила режим ЧП из-за коронавируса

Он будет действовать по 31 января 2021 года, пишет Reuters.
7 октября появилась информация о том, что в Италии стало обязательным ношение масок на открытом воздухе по всей стране, чтобы снизить рост числа случаев заражения COVID-19. Ожидается, что постановление об этом вступит в силу с завтрашнего дня.
За последние два месяца в Италии наблюдается устойчивый рост новых случаев заражения: в течение последней недели медики сообщали о более чем 2400 новых случаев каждый день. Общее число зараженных в стране уже достигло 330 тысяч.
Кстати, в Италии самый высокий уровень смертности от коронавируса в континентальной Европе: более 36 тысяч случаев с момента обнаружения вспышки болезни 21 февраля. Однако показатели по количеству зараженных в Италии сейчас намного ниже, чем в других крупных европейских странах, таких как Франция, Испания и Великобритания.
Фото: pixabay.com
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