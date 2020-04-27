Италия опровергла информацию о закрытии границ до конца 2020 года

Власти Италии пока не рассматривали вопрос о закрытии границ до конца 2020 года. Об этом агентству ТАСС заявили в посольстве этой страны в России.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что границы Италии будут закрыты до конца нынешнего года в связи с пандемией COVID-19. При этом правительство страны ослабит ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, уже с 4 мая.

В диппредставительстве Италии отметили, что в интервью министра культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини газете La Repubblica, которое привело к разночтениям относительно закрытия границ, эта тема вовсе не поднималась, а «будущее данного вопроса будет зависеть от развития эпидемической ситуации и решений отдельных государств».

— На данный момент представляется сложным планировать возобновление в ближайшем будущем международного туристического потока в Италию, вследствие чего нашей стране придется уделять больше внимания внутреннему туризму, поощряя собственных граждан знакомиться с итальянскими достопримечательностями, — сказал министр, точный перевод слов которого приводит посольство. — Разумеется, мы возлагаем надежды на то, что поездки в Италию туристов из других стран возобновятся как можно скорее: россияне всегда относились к ней с большой любовью, традиционно выбирая именно Италию для поездки на отдых.

Напомним, власти Италии ввели на полгода режим чрезвычайной ситуации в конце января. С 10 марта на всей территории страны запретили перемещение людей между населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости. Тогда же прекратили работу большинство итальянских предприятий.

Согласно последним данным, в Италии коронавирус выявили почти у 200 тысяч человек, порядка 27 тысяч пациентов умерли, более 66 тысяч — выздоровели.