IT-специалист с помощью нейросетей создал документальный фильм об истории общественного транспорта Беларуси

Белорусский IT-специалист из IBA Group Станислав Придыбайло создал документальный фильм, посвященный истории общественного транспорта на территории современной Беларуси. В основе фильма лежат документы Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Фильм создан с помощью большого количества нейросетей, которые выполнили колоризацию, озвучку, наложение фоновой музыки, “оживление” и восстановление фото.

Созданием фильма специалист занимался около года, работая над ним в свободное время. Он изучил полученные из архива материалы и литературу об истории общественного транспорта Беларуси, написал сценарий, сделал раскадровку сцен и монтаж.

— Я очень рад, что мне удалось довести до конца такой масштабный проект. Для меня это первый опыт в подготовке таких фильмов, и я воспринимаю его как отправную точку для создания более серьезных работ. По образованию я транспортник и надеюсь, что с помощью подобных фильмов мне удастся популяризировать тему общественного транспорта в нашей стране, — рассказал Станислав Придыбайло.

Большая часть работы была посвящена нейросетям. Им предстояло колоризировать фото, восстановить разрешение, убрать царапины и шум, осуществить “оживление” лиц, “написать” фоновую музыку и озвучить закадровый текст. Трудоемким был и монтаж: сведение в единые сцены, а также максимально возможное сохранение исторических цветов, в которые был окрашен транспорт. Нейросети хорошо колоризуют природные объекты: траву, небо, воду. Однако цвета других предметов нейросеть пытается “угадать”, исходя из оттенков серого и материалов обучения. Поэтому Станислав на основе исторических данных самостоятельно вносил правки в окраску транспорта.

— В фондах нашего архива хранится большое количество фото-, фоно- и киновидеодокументов, представляющих интерес для истории, культурологии, краеведения, науки, а также других сфер и направлений, — отмечает директор архива Андрей Гончар. — Интерес пользователей к архивным материалам растет, о чем свидетельствует увеличение количества запросов, и мы полагаем, что фильм Станислава Придыбайло также как и другие подобные наши проекты будут иметь живой отклик среди пользователей сети. Для нас это новый опыт, и мы очень благодарны Станиславу за проведенную им колоссальную работу. Она имеет большую ценность для архива как новая и перспективная форма использования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь.

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