"IT-град Академический" будет создан в НАН

Научно-технический центр цифровых технологий "IT-град Академический" появится на базе Объединенного института проблем информатики и Института математики Национальной академии наук. Такое решение принято сегодня на заседании бюро Президиума НАН Беларуси, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Академии наук.
Архивное фото
Он создается с целью объединения усилий и компетенций организаций, которые работают в сфере информационных технологий для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития нашей страны.
В отличие от ПВТ основное усилие в "IT-граде Академическом" будет направлено на обеспечение наукоемкими цифровыми технологиями реального сектора экономики.
"У нас должна быть академическая кооперация по реализации задач, которые стоят перед экономикой. Важно объединить научный потенциал ученых, усилия наших организаций для принятия интеграционных решений крупных практических проблем народно-хозяйственного комплекса", – подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
Также планируется разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности, экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки, развитие научно-технического и производственного потенциала подразделений участников в области информационных технологий, консультационные и образовательные услуги, научная экспертиза и сопровождение инновационных и научно-технических проектов различного уровня.
Отмечается, что уже есть договоренность об участии в "IT-граде Академическом" целого ряда организаций НАН Беларуси.
Планируется, что центр будет заниматься цифровым проектированием и компьютерным моделированием, технологиями обработки, анализа и использования данных, технологиями защиты и обеспечения безопасности информационных систем, экспертизой используемого и разрабатываемого программного обеспечения с привлечением результатов экспериментальных исследований.
Опубликовано:
746
"IT-град Академический" будет создан в НАН
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter