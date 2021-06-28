"IT-град Академический" будет создан в НАН

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Он создается с целью объединения усилий и компетенций организаций, которые работают в сфере информационных технологий для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития нашей страны.В отличие от ПВТ основное усилие в "IT-граде Академическом" будет направлено на обеспечение наукоемкими цифровыми технологиями реального сектора экономики.– подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.Также планируется разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности, экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки, развитие научно-технического и производственного потенциала подразделений участников в области информационных технологий, консультационные и образовательные услуги, научная экспертиза и сопровождение инновационных и научно-технических проектов различного уровня.Отмечается, что уже есть договоренность об участии в "IT-граде Академическом" целого ряда организаций НАН Беларуси.Планируется, что центр будет заниматься цифровым проектированием и компьютерным моделированием, технологиями обработки, анализа и использования данных, технологиями защиты и обеспечения безопасности информационных систем, экспертизой используемого и разрабатываемого программного обеспечения с привлечением результатов экспериментальных исследований.