Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. "IT-град Академический" будет создан в НАН

"IT-град Академический" будет создан в НАН

Научно-технический центр цифровых технологий "IT-град Академический" появится на базе Объединенного института проблем информатики и Института математики Национальной академии наук. Такое решение принято сегодня на заседании бюро Президиума НАН Беларуси, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Академии наук.

Архивное фото

Он создается с целью объединения усилий и компетенций организаций, которые работают в сфере информационных технологий для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития нашей страны.  

В отличие от ПВТ основное усилие в "IT-граде Академическом" будет направлено на обеспечение наукоемкими цифровыми технологиями реального сектора экономики. 

"У нас должна быть академическая кооперация по реализации задач, которые стоят перед экономикой. Важно объединить научный потенциал ученых, усилия наших организаций для принятия интеграционных решений крупных практических проблем народно-хозяйственного комплекса", – подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. 

Также планируется разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности, экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки, развитие научно-технического и производственного потенциала подразделений участников в области информационных технологий, консультационные и образовательные услуги, научная экспертиза и сопровождение инновационных и научно-технических проектов различного уровня.

Отмечается, что уже есть договоренность об участии в "IT-граде Академическом" целого ряда организаций НАН Беларуси. 

Планируется, что центр будет заниматься цифровым проектированием и компьютерным моделированием, технологиями обработки, анализа и использования данных, технологиями защиты и обеспечения безопасности информационных систем, экспертизой используемого и разрабатываемого программного обеспечения с привлечением результатов экспериментальных исследований. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Депутат: развитие удаленной работы дает доступ на рынок труда большему количеству людей
Сенатор рассказал, как в условиях пандемии избежать высокой заболеваемости на рабочих местах
Как пандемия повлияла на трудовые отношения?
Фотофакт. На востоке Китая начался сезон сбора медовых персиков
Лучший участковый страны в рейде осадил хулиганов и помог матери четверых детей
Наш журналист провела один день в поле вместе с работниками филиала «Вировлянский» Городокского района
"IT-град Академический" будет создан в НАН
Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район
В Минтруда рассказали о новых основаниях увольнения по инициативе нанимателя
Порядочность, любовь к стране и службе - главные принципы ветеранской организации МВД, которая отметила 30-летний юбилей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кильватерные следы
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото
Китай опубликовал новые видео и изображения Марса, снятые зондом «Тяньвэнь-1»
Биологи нашли новый вид лягушек
Новые подробности о взрыве в Лондоне: данные о пострадавших и комментарий полиции
Николай Патрушев 29 июня посетит Минск для консультаций по безопасности
Индия намерена упростить въезд в страну для некоторых туристов
В центре Лондона прогремел взрыв – горят коммерческие постройки и машины
«Партизаны Беларуси» приехали в главный транспортный вуз страны
Мир за выходные: выборы во Франции, митинг Трампа и массовый завал на «Тур де Франс»
Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС - МИД
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бежать или лежать?
"Белавиа" возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах
Посмотрите красивое видео озера Свирь с высоты птичьего полета
За сутки в Беларуси выявили коронавирус у 441 человека, выписаны 196 пациентов
Молодежный парламент позволяет молодым людям принимать участие в законотворческом процессе – Макаревич
Токаев: для Казахстана Беларусь – стратегический партнер
Беларусь и Сербия подтвердили взаимную приверженность развитию дружественного межгосударственного диалога
В Москве из-за ливня подтопило улицы и станцию метро
Дистанцировались от нелепых комментариев и занимаемся работой - худрук «Песняров» высказался о «Славянском базаре в Витебске»
В Ветке иномарка сбила семилетнего велосипедиста
Делай тело: комплекс эффективных фитнес-упражнений на пресс и ягодицы
В выходные в Речицком районе утонули мужчина и девочка
Георгий Гриц: в целом санкции Запада не грозят крахом белорусской экономике
Фотофакт. Минск начали украшать ко Дню Независимости
Головченко встретился с Президентом Казахстана
В Японии грузовик сбил группу школьников – трое детей погибли
Приговор по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка огласят 6 июля
Москвичей экстренно предупредили о ливнях, грозе и граде
Мезенцев заявил, что День Независимости Беларуси – это особый праздник не только для белорусов, но и для граждан всех республик бывшего СССР
Шпаковский прокомментировал перевод Романа Протасевича и Софьи Сапеги под домашний арест
Семашко: перед Беларусью и Россией стоит задача к 1 января 2022 года создать единые рынки нефти, газа, транспорта
Биржа: 28 июня белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
Отоларинголог рассказал, что нельзя делать при носовых кровотечениях
Леонид Брич: полностью положительно оценивать нормативно-правовую основу межрегиональных связей Беларуси и России нельзя
Авторы