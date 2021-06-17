Истязали своих матерей: в Борисове завершено расследование двух уголовных дел

По данным следствия, 35-летний борисовчанин в январе-феврале 2021 года систематически причинял матери побои – наносил удары в голову, в грудь, толкал женщину. Фигурант – безработный и ранее судимый.Другой 49-летний горожанин в декабре 2020 – январе 2021 года совершил аналогичное преступление в отношении своей матери – наносил удары по рукам, толкал ее. Раньше мужчина судим не был.Во время расследования уголовных дел выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Следователями допрошены обвиняемые и потерпевшие, родственники и соседи, участковые инспекторы, собран характеризующий материал на обвиняемых. В ходе предварительного расследования мужчины полностью признали себя виновными в содеянном. Материалами дела установлено, что они проживали с матерями и скандалы устраивали на почве злоупотребления алкоголем.Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 154 (истязание) УК Беларуси.В ведомстве обращают внимание: факты домашнего насилия могут привести к еще более трагичному финалу. Своевременное выявление и привлечение виновных к ответственности способствует недопущению совершения ими в будущем более тяжких преступлений.Отмечается, что за 5 месяцев текущего года следователями Минской области завершено расследование 51 уголовного дела об истязании, за аналогичный период прошлого года – 29.