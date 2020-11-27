Палубный истребитель Военно-морских сил Индии МиГ-29 разбился во время учебных полетов над Аравийским морем, информирует The Hindustan Times.
Фото: pixabay.com
Сообщается, что пилоты успели катапультироваться. Одного из них обнаружили и доставили в госпиталь. А поиски второго пилота пока продолжаются.
Истребитель базировался на индийском авианосце "Викрамадитья". Причины катастрофы устанавливаются.
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Истребитель МиГ-29 ВМС Индии потерпел катастрофу в Аравийском море
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