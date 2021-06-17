Могилевский областной художественный музей имени П. В. Масленикова приглашает провести "Уикенд в музее" 19 и 20 июня, сообщает БЕЛТА.
19 июня пройдет музейное занятие "История мороженого".
– Гости познакомятся с многовековой историей самого вкусного десерта в мире. Мы расскажем, где впервые появилось мороженое, кто привез старинный рецепт в Европу, как юная королева познакомила с секретной технологией итальянского ледяного лакомства Францию. Кроме этого, посетители музея узнают, как изготавливался десерт в древние времена и что представляет собой процесс сегодня, какие виды мороженого существуют и насколько они могут быть оригинальны. В игровой форме участникам занятия расскажут, в чем польза и вред любимого лакомства, – прокомментировали в музее.
Начало занятия в 12:00.
20 июня состоится "Музейный интерактив". Для гостей музея подготовят увлекательное путешествие в мир изобразительного искусства.
– Участники мероприятия смогут примерить на себя роль создателя собственного произведения искусства. Также предложим поиграть в игру "Найди картину", – пояснили в учреждении культуры.
Во время интерактива участники попробуют разгадать тематические кроссворды, собрать из паззлов картины знаменитых белорусских художников.
– А в конце встречи наши гости смогут потренировать свое творческое мышление и создать свой шедевр из весьма необычных материалов, – подчеркнули специалисты.
Начало интерактива в 12:00. Справки по телефону: 8 (0222) 62-24-25.
Фото из архива БЕЛТА
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Историю мороженого расскажут в Могилевском областном художественном музее 19 июня
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