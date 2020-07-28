Историк Владимир Егорычев: время выбрало нас, и мы должны решить проблемы, которые стоят перед нами

Доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин ГрГУ им. Янки Купалы, кандидат исторических наук, публицист Владимир Егорычев поделился с sb.by мнением о ситуации в стране:



– Сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Кампания по выборам Президента Республики Беларусь обнажила ряд негативных тенденций, ведущих к дестабилизации внутриполитической обстановки, к расколу в обществе. Граждане «альтернативного» направления требуют «пераменаў» через уличную майданную демократию без конкретных путей реализации задуманного. Ситуация недвусмысленно указывает на важность сохранения суверенитета и независимости страны.



Перемены будут обязательно, но идущие цивилизованно, начиная от Конституции. Время выбрало нас, и мы должны решить проблемы, которые стоят перед нами. Не следует идти на поводу политических спекулянтов разных мастей, нагнетающих обстановку с использованием заведомо лживой информации. Здравая оценка сделанного в стране через призму своего жизненного опыта важнее бездумной веры в обещания тех, кто, спекулируя на имеющихся недостатках и негативных фактах в обществе, преследует главную цель – развернуть Беларусь в русло потрясений и сомнительных жизненных установок. Для молодежи губительна потеря преемственности поколений, традиций и обычаев белорусов.



Через политическую пандемию – к новым достижениям республики во внутренней и внешней политике! Созидательный труд на благо Родины – основа основ для процветания. Мы – за подобную перспективу.