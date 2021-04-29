Историк: истоки современной белорусской государственности – в советском периоде нашей истории

, – пояснил Вадим Гигин.В июне 1923 года руководство БССР предложило Москве план укрупнения республики, имеющей большое внешнеполитическое значение. Власти Витебщины, Могилевщины и Гомельщины были категорически против:Политика советской власти, особенно в сравнении с польской, в тот период показывает, где было подлинное национальное государственное развитие Беларуси и насколько сложным был процесс формирования территориальной целостности БССР, убежден Вадим Гигин: