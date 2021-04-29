Историк: истоки современной белорусской государственности – в советском периоде нашей истории

Такое мнение высказал сегодня декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин на парламентских слушаниях на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР». Вадим Гигин назвал Рижский мир черной страницей истории Беларуси, но этот договор, как бы это ни казалось странным, имел и положительные черты.
– По договору между СССР и Литвой от 12 июля 1920 года граница должна была пройти чуть западнее Молодечно. И если бы Виленский край не был захвачен войсками Пилсудского, в межвоенный период несколько белорусских районов входили бы в состав Литовской Республики. Кстати, идея создать в рамках Литвы белорусскую автономию была очень популярна – настолько не хотели войти в состав Польши, – пояснил Вадим Гигин.
В июне 1923 года руководство БССР предложило Москве план укрупнения республики, имеющей большое внешнеполитическое значение. Власти Витебщины, Могилевщины и Гомельщины были категорически против:
– В августе витебские и смоленские власти организовали оргкомитет по созданию западной области в РСФСР. Москва решила ее не создавать (это принципиальное решение для белорусской государственности!), а включить их в состав БССР. Для этого был даже создан чрезвычайный орган. И применяя жесткие, зачастую диктаторские меры, они преодолели сопротивление местных властей. И территория Беларуси увеличилась более чем в два раза – до 110 тыс. кв. км и население до 4,2 млн человек.
Политика советской власти, особенно в сравнении с польской, в тот период показывает, где было подлинное национальное государственное развитие Беларуси и насколько сложным был процесс формирования территориальной целостности БССР, убежден Вадим Гигин:
– Мне кажется, мы должны ценить советский период нашей истории, поскольку именно тогда сформировалась белорусская советская государственность, а
фактически – современная белорусская государственность.
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Историк: истоки современной белорусской государственности – в советском периоде нашей истории
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