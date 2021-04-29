Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Историк: истоки современной белорусской государственности – в советском периоде нашей истории

Историк: истоки современной белорусской государственности – в советском периоде нашей истории

Такое мнение высказал сегодня декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин на парламентских слушаниях на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР». Вадим Гигин назвал Рижский мир черной страницей истории Беларуси, но этот договор, как бы это ни казалось странным, имел и положительные черты.


 – По договору между СССР и Литвой от 12 июля 1920 года граница должна была пройти чуть западнее Молодечно. И если бы Виленский край не был захвачен войсками Пилсудского, в межвоенный период несколько белорусских районов входили бы в состав Литовской Республики. Кстати, идея создать в рамках Литвы белорусскую автономию была очень популярна – настолько не хотели войти в состав Польши, – пояснил Вадим Гигин.

В июне 1923 года руководство БССР предложило Москве план укрупнения республики, имеющей большое внешнеполитическое значение. Власти Витебщины, Могилевщины и Гомельщины были категорически против:

– В августе витебские и смоленские власти организовали оргкомитет по созданию западной области в РСФСР. Москва решила ее не создавать (это принципиальное решение для белорусской государственности!), а включить их в состав БССР. Для этого был даже создан чрезвычайный орган. И применяя жесткие, зачастую диктаторские меры, они преодолели сопротивление местных властей. И территория Беларуси увеличилась более чем в два раза – до 110 тыс. кв. км и население до 4,2 млн человек.



Политика советской власти, особенно в сравнении с польской, в тот период показывает, где было подлинное национальное государственное развитие Беларуси и насколько сложным был процесс формирования территориальной целостности БССР, убежден Вадим Гигин:

– Мне кажется, мы должны ценить советский период нашей истории, поскольку именно тогда сформировалась белорусская советская государственность, а
фактически – современная белорусская государственность.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
«Главное, чтобы ребенок улыбался»: волонтеры Красного Креста учатся клоунотерапии у итальянских коллег
Работникам Петриковского горно-обогатительного комбината вручены ключи от квартир в двух новых домах
Угощенья к пасхальному столу будут представлены на ярмарке у Дворца спорта 30 апреля и 1 мая
«Такие встречи расширяют личные горизонты». Участники интенсива «За нами будущее» поделились впечатлениями от ивента
В Речице вынесен приговор внуку за избиение бабушки-инвалида
В Витебске обновили областную и городскую Доски почета
Аэровидео: МКАД-2 с высоты полета
Подача документов – с 20 июля: определены сроки проведения вступительной кампании в вузах
На 2021 год запланировано проведение семи учений в формате ОДКБ
Встреча национального координатора ЦУР с молодежными послами проходит в Минске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Неофит в храме всегда опасен
Головченко обсудил с премьером Таджикистана перспективы взаимоотношений государств
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
На всех водоемах можно будет рыбачить с несколькими удочками без ограничений: в БООР рассказали об изменениях в правилах лова
В Миорском районе пройдет первомайский автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы»
Секретари совбезов стран ОДКБ согласовали в Душанбе дальнейшее взаимодействие
Читай, слушай, смотри. Обзор книжных новинок, музыкальных клипов и фильмов
Около 60 человек принимают участие в международной акции «Диктант Победы» в Брестской крепости
Замначальника Минской региональной таможни проведет 30 апреля "прямую линию"
Молодежный посол ЦУР Юлия Матына: хочешь изменить мир – начни с себя
Субботин о задачах перед АПК: на первый план выходит задача продавать больше и в большее количество стран
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Оскар и Виктор
Зась: против отдельных стран ОДКБ развернута масштабная информационная кампания по подрыву стабильности
И вам под силу: студенты-волонтеры лечебного факультета БГМУ научили нашего корреспондента оказывать первую медицинскую помощь
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба. Есть раненые
В Минске из-за ДТП образовался затор от Партизанского проспекта до ул. Свислочской
Петришенко посетил музей Янки Купалы в Татарстане
В этом году профильные хозяйства страны произведут 17 тысяч тонн рыбы
Костры – строго по правилам. Наш корреспондент побывала в рейде по предупреждению весенних палов с работниками МЧС и экологами
Уникальная «Скамья примирения» появилась в Советском районе
Петля времени Кольта и история под гучжэн. Подборка игр, которые все ждут
Диетолог объяснил, какое сезонное блюдо ускоряет старение
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Сохранить преемственность курса
Биржа: 29 апреля доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Коллективу музея-заповедника «Несвиж» представили нового директора
Заполняемость санаторно-курортных организаций Минской области в первом квартале составила 55 процентов
Telegram-канал PALCHYS признан экстремистским
Мобильный пункт вакцинации от коронавируса начинает работу в Лиде
Королевский монетный двор Великобритании изготовил самую крупную в истории золотую монету массой 10 кг
В Солигорске школьник из любопытства поджег велосипед матери своего товарища
В Мядельском районе подросток спас младшего брата из горящего дома
«Слуцк» примет брестское «Динамо» в первом матче седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу
Не учел дистанцию: самосвал и BMW столкнулись на ул. Ваупшасова в Минске
мнение
Николай ЩЕКИН
Принципы реального народовластия
Плательщики Могилевщины пополнили бюджет по требованию налоговых органов
С 1 мая Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Медик рассказал, о развитии какой опасной болезни говорит неприятный запах из носа
Авторы
СКАНИРУЙТЕ