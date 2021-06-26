Сегодня город над Двиной отмечает 1047-летия со дня образования и 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С самого утра в областном центре – массовые гуляния и насыщенная развлекательная программа. Историческая реконструкция, спортивные шоу, интерактивные и творческие площадки… Красивой завершающей точкой праздника станет гала-концерт на площади Победы. А еще фейерверк, который разукрасит небо над городом в самые яркие краски. Не пропустите событие в прямом эфире на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ».
Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.
Подписывайтесь на наши новые каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Опубликовано:
862
Историческая реконструкция «Бой за Витебск» - стрим
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter