Ананич: историческая память, патриотизм и единство нашего народа должны оставаться фундаментом Беларуси

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– подчеркнула она.Лилия Ананич также напомнила недавнее выступление Президента относительно расследования по факту геноцида белорусского народа. Глава государства тогда подчеркнул: нам есть что предъявить и показать по этому делу.–поделилась мнением парламентарий.