Ананич: историческая память, патриотизм и единство нашего народа должны оставаться фундаментом Беларуси

Об этом заявила в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич.
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– Посмотрите, что произошло, когда мы только озвучили, что разрабатывается закон о признании и осуждении геноцида. Мы еще не успели официально об этом заявить, а так называемые эксперты уже стали комментировать это. Концепт такой: мол, зачем? И так много помогали [Беларуси] после войны. Несмотря на то что мы делаем все правильно, не нужно расслабляться, – подчеркнула она.
Лилия Ананич также напомнила недавнее выступление Президента относительно расследования по факту геноцида белорусского народа. Глава государства тогда подчеркнул: нам есть что предъявить и показать по этому делу.
– Важнейшие ценности белорусского государства – историческая память, патриотизм и единство белорусского народа –должны и дальше оставаться фундаментом нашей страны. Это очень важные слагаемые суверенитета и независимости Беларуси, –поделилась мнением парламентарий.