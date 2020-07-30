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  2. Источник: процессуальный статус сожительницы рэпера Картрайта пока не определен

Источник: процессуальный статус сожительницы рэпера Картрайта пока не определен

Процессуальный статус сожительницы украинского рэпера Александра Юшко, который известен под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, пока не определен. Как сообщалось ранее, по предварительным данным, женщина расчленила тело музыканта, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС

"Процессуального статуса по делу об убийстве у нее нет. Она не задержана", - сообщил собеседник информационного агентства.

Женщина 1984 года рождения, которая расчленила тело мужчины, установлена. После проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению обстоятельств и причин смерти рэп-исполнителя будет дана правовая оценка ее действиям. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. А его сожительница попыталась скрыть факт смерти.
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Источник: процессуальный статус сожительницы рэпера Картрайта пока не определен
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