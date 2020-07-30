Процессуальный статус сожительницы украинского рэпера Александра Юшко, который известен под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, пока не определен. Как сообщалось ранее, по предварительным данным, женщина расчленила тело музыканта, пишет ТАСС.
Фото: ТАСС
"Процессуального статуса по делу об убийстве у нее нет. Она не задержана", - сообщил собеседник информационного агентства.
Женщина 1984 года рождения, которая расчленила тело мужчины, установлена. После проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению обстоятельств и причин смерти рэп-исполнителя будет дана правовая оценка ее действиям. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее источник в силовых структурах сообщал, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. А его сожительница попыталась скрыть факт смерти.
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Источник: процессуальный статус сожительницы рэпера Картрайта пока не определен
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