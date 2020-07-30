Источник: процессуальный статус сожительницы рэпера Картрайта пока не определен

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ТАСС

, - сообщил собеседник информационного агентства.Женщина 1984 года рождения, которая расчленила тело мужчины, установлена. После проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению обстоятельств и причин смерти рэп-исполнителя будет дана правовая оценка ее действиям. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Ранее источник в силовых структурах сообщал, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. А его сожительница попыталась скрыть факт смерти.