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  2. Источник: Алису Фрейндлих госпитализировали после недели лечения дома

Источник: Алису Фрейндлих госпитализировали после недели лечения дома

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с COVID-19, до этого неделю лечилась дома, сообщил информационному агентству ТАСС источник во властных структурах Санкт-Петербурга.


– Она себя нормально чувствует. У нее есть какое-то поражение легких, но оно небольшое. Она в стабильном состоянии, но в силу возраста ее убедили лечь в больницу, – рассказал источник агентства, добавивший также, что Фрейндлих не находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что актриса получает интенсивную терапию в реанимационной палате клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России. В этом медучреждении, помимо Алисы Фрейндлих, находится и ее дочь, актриса театра и кино Варвара Владимирова.

Фото: ТАСС
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