Некоторые считают, что люди старше 60 лет практически не могут похудеть. Этот миф удалось развеять ученым, которые провели исследования и выяснили, что бороться с лишним весом можно в любом возрасте, пишет "Медицина и наука" со ссылкой на издание Clinical Endocrinology.
Британские ученые проводили исследования в течение 11 лет. Они собрали группу случайных добровольцев, у которых наблюдалось ожирение. Участники получили план, в котором основным пунктом стало изменение образа жизни.
Исследователи обеспечили добровольцев психологической и диетической поддержкой. По окончании исследования ученые выяснили, что участники, вошедшие в группу 60+, смогли, как и более молодые участники, похудеть.
Эксперты советуют людям после 60, желающим сбросить лишний вес, следовать следующим советам: пить достаточное количество воды, совершать упражнения на растяжку, питаться правильно и запастись терпением.
Фото: pixabay.com
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Исследователи выяснили, может ли возраст быть помехой для похудения
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