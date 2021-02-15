Южноафриканские мутации COVID-19 нового типа сопротивляются антителам значительно лучше британских. Об этом заявили молекулярные биологи из Франции, передает ТАСС со ссылкой на исследование, размещенное на bioRxiv.
– Наши опыты показали, что антитела людей, которые перенесли COVID-19, нейтрализовали британский штамм коронавируса так же хорошо, как и его классическую разновидность D614G. Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной: значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще, – сообщили эксперты.
Фото: БЕЛТА
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Исследователи установили, что южноафриканские штаммы коронавируса опаснее британских
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