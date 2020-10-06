Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Исследователи поймали «Королеву океана»

Исследователи поймали «Королеву океана»

Речь идет о большой белой акуле весом в полторы тонны, уточняет Lenta.ru.


Хищницу, длина тела которой составляет примерно 5 метров, поймали 2 октября около канадской провинции Новая Шотландия, пишет The Mirror. Исследователи из некоммерческой организации OCEARCH, сделавшие это, предполагают, что акула старше 50 лет. Кстати, это самое крупное морское существо, которое когда-либо находили специалисты OCEARCH.

Это очень старое создание, настоящая Королева океана и матриарх, – рассказал председатель организации Крис Фишер. – У нее есть шрамы и зажившие раны, которые рассказывают о глубокой и богатой истории ее долгой жизни. Когда стоишь рядом с ней, чувствуешь себя очень маленьким и незначительным.

Исследователи назвали «королеву» Никуми в честь знаменитого персонажа – мудрой индейской бабушки. Ее данные специалисты собираются использовать для 21 проекта. Чтобы получить дополнительные сведения, на акулу прикрепили датчики, которые будут отслеживать ее перемещения в течение следующих пяти лет.

Фото: OCEARCH
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Дочка ударила папу в грудь и спасла ему жизнь
Восемь мигрантов погибли у побережья Джибути
Три человека погибли при обрушении здания в американском Хьюстоне
Премьера сатирической комедии «Нобелевская неделя» в Новом драматическом театре: стоит посмотреть
В Ельском районе люди преданы своим корням и традициям
Сахарозаменители: мнение диетолога
В Великобритании туристов приглашают в тюрьму
До 6000 машин в сутки: мы узнали, как после реконструкции работает пункт пропуска «Брузги»
Премьеру нового "Бэтмена" перенесли на март 2022 года
В ООН поступили сообщения о гибели четырех детей в Нагорном Карабахе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не разбрасываться словами
В Мексике из-за урагана "Дельта" эвакуировали жителей штата Кинтана-Роо
Причины и следствие протестов в Кыргызстане
Студентка рассказала, как похудела на 34 килограмма без спортзала
Восточный гороскоп: какое животное будет хозяином в 2021 году и как ему угодить
Минздрав: для студентов-медиков максимально сохранят очное обучение, несмотря на COVID-19
Творческий вечер в честь 70-летия Юрия Трояна прошел в Большом театре
Как питаться, чтобы быть стройной: советы от эндокринолога
Новый iPhone презентуют 13 октября
Исследователи поймали «Королеву океана»
Неэффективные деревообрабатывающие производства нужно переориентировать на новые продукты - Назаров
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Большая игра
Резиденты СЭЗ "Брест" выделили на борьбу с коронавирусом свыше Br850 тыс.
Мелованный картон на новом заводе в Добруше планируется получить в I квартале 2021 года
В ОДКБ прокомментировали ситуацию в Кыргызстане
Аграрии Гомельской области убрали около 70% площадей кукурузы на силос
Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку
Акции к Всемирному дню почты пройдут в Беларуси 8-9 октября
Эксперт предположил, где в ближайшие месяцы будут предприняты попытки цветных революций
Анна Хилькевич показала прикольное фото с мужем и призналась, что они чуть "не развелись"
Театр эстрады подготовил музыкальные подарки ко Дню матери
В Китае построили более 500 тысяч базовых станций 5G
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мяч в голове
Три новых 136-тонных БЕЛАЗа начали работу в Украине
В Гомеле обнаружили коробку с самодельными ежами из арматуры
Бизнес в Кыргызстане просит скорее урегулировать ситуацию без вреда предприятиям
Гаспарян: там, где побеждает цветная революция, устанавливается традиция площадной политики
Планируется, что аккумуляторный завод начнет работу в конце января
Французский велосипедист Арно Демар выиграл 4-й этап "Джиро д'Италия"
В Клецком районе пьяный мужчина угнал соседский трактор
Белорусские селекционеры работают над созданием новых сортов картофеля с высоким содержанием крахмала
Кыргызстан: революционный срок длиной 15 лет
ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А хто там i дзе?
Какие продукты стоит есть в октябре
Открытие школ в Италии не повлекло роста заражений COVID-19
COVID-19 не повлияет на оказание помощи бездомным с приходом холодов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ