Речь идет о большой белой акуле весом в полторы тонны, уточняет Lenta.ru.
Хищницу, длина тела которой составляет примерно 5 метров, поймали 2 октября около канадской провинции Новая Шотландия, пишет The Mirror. Исследователи из некоммерческой организации OCEARCH, сделавшие это, предполагают, что акула старше 50 лет. Кстати, это самое крупное морское существо, которое когда-либо находили специалисты OCEARCH.
– Это очень старое создание, настоящая Королева океана и матриарх, – рассказал председатель организации Крис Фишер. – У нее есть шрамы и зажившие раны, которые рассказывают о глубокой и богатой истории ее долгой жизни. Когда стоишь рядом с ней, чувствуешь себя очень маленьким и незначительным.
Исследователи назвали «королеву» Никуми в честь знаменитого персонажа – мудрой индейской бабушки. Ее данные специалисты собираются использовать для 21 проекта. Чтобы получить дополнительные сведения, на акулу прикрепили датчики, которые будут отслеживать ее перемещения в течение следующих пяти лет.
Фото: OCEARCH
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Исследователи поймали «Королеву океана»
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