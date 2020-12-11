Продукты, которые потребляет человек, напрямую влияют на остроту ума. Особенно эта взаимосвязь прослеживается у людей более зрелого возраста. Об этом заявили специалисты из Университета штата Айова, об исследовании которых сообщается в Journal of Alzheimer’s Disease, пишет "Медицина и наука".
Группа исследователей под руководством ученых Уиллета и Клинайнста провели анализ данных около 1780 людей в возрасте 46–77 лет. В ходе эксперимента специалисты использовали UK Biobank биомедицинскую базу данных, в которой размещена подробная генетическая информация, а также данные о здоровье более 500 000 жителей Британии.
Во время исследования ученые провели среди добровольцев опрос, в котором собирали информацию о пищевых привычках и пристрастии к алкоголю данных людей.
Удалось установить, что участники, постоянно включавшие в свой рацион сыр, имели больше шансов сохранить ясность ума даже в глубокой старости. На втором месте оказалось красное вино, употребление которого в разумных дозах также помогло сохранить острый ум. И третьим продуктом в этой категории оказалась баранина. Ее потребление тоже положительно сказывается на сохранении долгосрочных когнитивных способностей.
Фото: pixabay.com
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Исследователи назвали три продукта, которые помогут сохранить ясность ума в пожилом возрасте
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