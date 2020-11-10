Исследователи назвали потенциальное средство для лечения коронавируса

Американские ученые доказали, что положительный эффект при лечении инфекции оказывает прием мелатонина – гормона, отвечающего за регуляцию сна. Об этом пишет РИА Новости.
Такой вывод эксперты сделали на основе данных пациентов одной из американских клиник. Они проанализировали информацию и выяснили, что прием гормона увеличивал шансы на выздоровление на 30%, уточняет Medical Xpress. Правда, при этом делается поправка на возраст, расу, вредные привычки и различные сопутствующие заболевания. К примеру, у афроамериканцев показатель возможности излечиться вырастал на 22% с поправкой на те же переменные.
Авторы исследования подчеркнули, что принимать мелатонин без консультации с врачами не стоит и что для научного подтверждения его пользы еще нужно провести ряд исследований.
Фото: РИА Новости
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