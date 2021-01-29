Исследование по распространенности коронавируса среди населения пройдет в Беларуси. Об этом заявил координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, сообщает БЕЛТА.
– В ближайшее время в Беларуси при поддержке Всемирной организации здравоохранения пройдет масштабное эпидемиологическое исследование, ориентированное на выявление тех, у кого сегодня в крови имеются антитела, – обозначил Вячеслав Граньков.
Он подчеркнул: это исследование будет длиться достаточно долгое время.
– Мы сможем посмотреть в динамике, как меняется распространенность инфекции среди жителей страны, – отметил он.
Фото: БЕЛТА
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Исследование по распространенности COVID-19 среди населения пройдет в Беларуси
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