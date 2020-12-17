Испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах началось во Вьетнаме

Известно, что вакцинация проходит в военно-медицинском университете в Ханое. На добровольцах тестируется вакцина Nanocovax вьетнамской фармацевтической компании Nanogen.В текущем году сразу три вьетнамских производителя вакцин создали собственные препараты в интенсивном режиме. Все они недавно завершили цикл испытаний на животных.Ранее Минздрав Вьетнама заявлял, что параллельно с работами в области собственной вакцины Вьетнам сотрудничает с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и вовремя запустить процедуру по вакцинации жителей страны.