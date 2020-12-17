В четверг, 17 декабря, во Вьетнаме стартовали испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах, пишет РИА Новости со ссылкой на вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
Известно, что вакцинация проходит в военно-медицинском университете в Ханое. На добровольцах тестируется вакцина Nanocovax вьетнамской фармацевтической компании Nanogen.
В текущем году сразу три вьетнамских производителя вакцин создали собственные препараты в интенсивном режиме. Все они недавно завершили цикл испытаний на животных.
Ранее Минздрав Вьетнама заявлял, что параллельно с работами в области собственной вакцины Вьетнам сотрудничает с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и вовремя запустить процедуру по вакцинации жителей страны.
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Испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах началось во Вьетнаме
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ