Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Использовать прицепы в качестве рекламных щитов с июля законодательно запрещается

Использовать прицепы в качестве рекламных щитов с июля законодательно запрещается

Использовать прицепы в качестве рекламных щитов с июля запрещается. Такая норма предусмотрена законом «Об изменении законов по вопросам рекламы».


В последние годы вдоль обочин, на автостоянках вдоль оживленных мест стали появляться припаркованные прицепы с рекламой. Причем стоять на одном и том же месте они могут месяцами. Фактически они используются как средства наружной рекламы, но никаких платежей за размещение их владельцы или арендаторы при этом не вносят. Со стороны ГАИ вопросов нет, если прицепы припаркованы по правилам.

Пробел в законодательстве устранят, чтобы все игроки рекламного рынка были в равных условиях. Так что пристальное внимание уделят прицепам, которые не используются по назначению больше полугода или из-за своего состояния не могут даже колесить по дорогам.

– Согласно поправкам в закон использовать прицепы не по назначению будет нельзя. Так что прицеп с рекламой может ехать по городу вместе с авто. Но к нему будут другие требования, как к рекламе на транспорте, – обращает внимание начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
«Радуйтесь, что вы есть!» Клара Малышева отпраздновала своё 85-летие на сцене Большого театра
В Московском районе Минска из-за аварии на теплосетях изменилась работа школ и детских садов
Геннадий Соловей: любовь к малой родине — это полезные дела без пиара и лозунгов
Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
Мельянцов: США используют тему прав человека для продвижения своих интересов в других странах
Газета «СБ. Беларусь сегодня» помогла семье из Минского района вернуть в собственность дом
Венгерские гандболисты победили бразильцев на чемпионате мира
Молодая жена Цекало похвасталась идеальной фигурой в микроскопическом бикини
В Латвии продлили до 7 февраля введенные из-за COVID-19 ограничения
Инфраструктура объектов бытового обслуживания наиболее развита в Минске и Брестской области
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старый Новый год
Проект программы модернизации производств энергетической сферы вынесли на общественное обсуждение
Глава «Беллегпрома» посетила Витебск, где говорила о закрепляемости кадров, создании госкорпораций и важности интернет-торговли
Профсоюзный месячник по безопасности в условиях COVID-19 проходит в медучреждениях
Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Франции из-за птичьего гриппа
Пьяный и без прав сбил велосипедиста - водитель приговорен к 4 годам колонии
Задержан житель Новополоцка, разбросавший "ежи" на проезжей части
В МИД Беларуси обсудили развитие отношений с Великобританией в контексте ее выхода из ЕС
Мотоциклиста, по вине которого пострадал пассажир, приговорили к 2,5 года ограничения свободы
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций продолжит реализацию проектов в Беларуси
Гончарова: в год 75-летия Великой Победы БРСМ сумел реализовать знаковые проекты
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Письма издалека
Поляки обыграли уругвайцев на гандбольном чемпионате мира
Футболисты солигорского "Шахтера" проиграли киевскому "Динамо" на сборе в ОАЭ
Вопросы страхового стажа, несанкционированной парковки обсуждали в общественной приемной в Гомеле
Больницы страны постепенно возвращаются к обычному режиму работы
В 2022 году в Воложинском районе откроют центр реабилитации для детей и молодых инвалидов
Более 3,5 тысячи памятников военной истории занесли школьники на интерактивные карты своих регионов
В Буда-Кошелевском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин
Психолог объяснила, что выдает в человеке высокую самооценку
Гомель переходит на электронные жировки
Использовать прицепы в качестве рекламных щитов с июля законодательно запрещается
мнение
Вадим ГИГИН
Январские годовщины
Новый цифровой мир: навстречу эпохе кибердействий
Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Антхольце, Алимбекова стала восьмой
На едином портале электронных услуг обновлены и реализованы новые услуги Минюста
Беларусь и Армения заинтересованы в сотрудничестве в сфере ЖКХ, общественного транспорта и озеленения
Посол Беларуси в КНР обсудил с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций перспективные проекты
Соцработник Мстиславского РЦСОН – об адресной помощи в программе социально-экономического развития страны
В социальной рекламе вскоре можно будет добавлять к имени спонсора товарный знак и логотип
Фото Сандерса в варежках с инаугурации Байдена взорвало сети
МАРТ: с июля распространение листовок в почтовые ящики после размещения наклейки с просьбой не спамить чревато штрафом до 20 базовых
Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2
мнение
Михаил КУЧКО
Реальные пауки виртуальных сетей
Более четырех тысяч учащихся занимаются в поисковых объединениях Беларуси
Для души и здоровья: 5 веских причин обниматься чаще
Samsung готовит смартфон M12 с огромной батарейкой и "камерой iPhone"
Авторы
СКАНИРУЙТЕ