Использовать прицепы в качестве рекламных щитов с июля запрещается. Такая норма предусмотрена законом «Об изменении законов по вопросам рекламы».
В последние годы вдоль обочин, на автостоянках вдоль оживленных мест стали появляться припаркованные прицепы с рекламой. Причем стоять на одном и том же месте они могут месяцами. Фактически они используются как средства наружной рекламы, но никаких платежей за размещение их владельцы или арендаторы при этом не вносят. Со стороны ГАИ вопросов нет, если прицепы припаркованы по правилам.
Пробел в законодательстве устранят, чтобы все игроки рекламного рынка были в равных условиях. Так что пристальное внимание уделят прицепам, которые не используются по назначению больше полугода или из-за своего состояния не могут даже колесить по дорогам.
– Согласно поправкам в закон использовать прицепы не по назначению будет нельзя. Так что прицеп с рекламой может ехать по городу вместе с авто. Но к нему будут другие требования, как к рекламе на транспорте, – обращает внимание начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.
Фото: БЕЛТА
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Использовать прицепы в качестве рекламных щитов с июля законодательно запрещается
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