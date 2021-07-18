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Исполнитель покушения на Азарёнка раскрыл подробности, как планировали расправиться с журналистом

Исполнитель покушения на Григория Азарёнка -  житель Лиды Дмитрий Сосновский - в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал о том, как планировали наказать журналиста.


Оказывается, рассматривалась физическая расправа вплоть до ликвидации – вывезти в лес, отрезать язык, физически измываться и, возможно, даже убить.

- В одного эту операцию не провернуть. Устранить его - это одно, а язык отрезать - другое, - сказал Сосновский.

Подозреваемый пояснил: планировалось, чтобы Григорий Азаренок сам сел в машину. А в случае, если бы он начал сопротивляться, собирались применить спецсредства или шокер.

- Или когда он обездвижется, взять в руки и посадить в машину, - продолжил он.- Дальше мы должны были постелить ему на траве. Если бы он [Азарёнок] начал бы сопротивляться, пригрозить тем, что отрежем язык. В таком состоянии любой человек скажет, что от него хотят, - раскрыл умысел Сосновский.

Планам заговорщиков не суждено было сбыться: сейчас фигуранты террористических ячеек, которыми руководили из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Следственные действия проходят сразу по нескольким эпизодам. 

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Фото: скриншот из видео
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