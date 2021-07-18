Исполнитель покушения на Азарёнка раскрыл подробности, как планировали расправиться с журналистом

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Оказывается, рассматривалась физическая расправа вплоть до ликвидации – вывезти в лес, отрезать язык, физически измываться и, возможно, даже убить.сказал Сосновский.Подозреваемый пояснил: планировалось, чтобы Григорий Азаренок сам сел в машину. А в случае, если бы он начал сопротивляться, собирались применить спецсредства или шокер., - продолжил онраскрыл умысел Сосновский.Планам заговорщиков не суждено было сбыться: сейчас фигуранты террористических ячеек, которыми руководили из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Следственные действия проходят сразу по нескольким эпизодам.Фото: скриншот из видео