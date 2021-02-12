Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств запустил официальный публичный канал в Telegram под названием «Новости СНГ». Об этом сообщила пресс-служба исполкома.
Способов найти канал несколько. Например, можно перейти по ссылке @officialcisnews или набрать в поисковой строке слова «Новости СНГ». Также ссылка на канал есть и на главной странице сайта cis.minsk.by.
В пресс-службе отметили, что на канале будет публиковаться оперативная и актуальная информация о деятельности органов СНГ, Исполнительного комитета СНГ и важных событиях о развитии и углублении интеграционных процессов в пределах Содружества, принятых в рамках организации многосторонних документах, решениях и заявлениях.
Представлена информация будет в виде новостной ленты.
Фото: cis.minsk.by
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Исполком СНГ запустил официальный канал в Telegram
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