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Исполком НОК утвердил кандидатов на стипендии Олимпийской солидарности

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось заседание исполкома организации. Одним из важнейших итогов работы собрания стало утверждение кандидатов на получение стипендий по программе Олимпийской солидарности МОК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Фото: НОК

"В целях подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (КНР), на основании представленных заявок (кандидатур) от национальных федераций (союзов, ассоциаций) по зимним видам спорта исполком утвердил состав спортсменов-кандидатов на получение стипендий по программе Олимпийской солидарности МОК. В список вошли десять атлетов: Павел Дик и Снежана Дребенкова (лыжная акробатика), Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов и Анна Сола (биатлон), Анна Нифонтова и Артем Чабан (конькобежный спорт), Анастасия Кириллова (лыжный спорт), Виктория Сафонова и Александр Лебедев (фигурное катание)", – рассказали в пресс-службе.

Кандидатурам на получение выплат теперь предстоит пройти процедуру согласования с Международным олимпийским комитетом.

Помимо вопроса о стипендиях Олимпийской солидарности в соответствии с рекомендациями МОК исполком НОК также утвердил изменения в положение комиссии спортсменов в новой редакции.
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