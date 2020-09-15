Исполком НОК утвердил кандидатов на стипендии Олимпийской солидарности

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НОК

, – рассказали в пресс-службе.Кандидатурам на получение выплат теперь предстоит пройти процедуру согласования с Международным олимпийским комитетом.Помимо вопроса о стипендиях Олимпийской солидарности в соответствии с рекомендациями МОК исполком НОК также утвердил изменения в положение комиссии спортсменов в новой редакции.