Исполком МОК утвердил принципы квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже

Принципы, утвержденные МОК, международные спортивные федерации будут применять к стартам в Париже. Они же устанавливают правила квалификации и критерии отбора: каждый спортсмен, получивший право выступить на Олимпиаде, должен быть рекомендован национальной федерацией и утвержден НОК своей страны.– отметили в НОК.В пресс-службе комитета добавили, что точные критерии квалификации и соответствия требованиям спортсменов и команд будут опубликованы после их утверждения исполкомом МОК в начале следующего года. Сама квалификация на Олимпиаду стартует в июне 2022-го.Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024-го. В ходе соревнований будет разыграно 306 комплектов наград в 32 видах спорта (40 дисциплин).