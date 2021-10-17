Исполком МОК утвердил принципы квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил принципы квалификационной системы к Играм XXXIII Олимпиады в Париже, которая пройдет в 2024 году. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК).
Принципы, утвержденные МОК, международные спортивные федерации будут применять к стартам в Париже. Они же устанавливают правила квалификации и критерии отбора: каждый спортсмен, получивший право выступить на Олимпиаде, должен быть рекомендован национальной федерацией и утвержден НОК своей страны.
«Принципы квалификационной системы к Играм обеспечивают справедливые и равные возможности для всех спортсменов и команд, а также соблюдение таких основополагающих ценностей, как универсальность, гендерное равенство и отсутствие дискриминации, а также обеспечение участия лучших спортсменов мира в Олимпийских играх», – отметили в НОК.
В пресс-службе комитета добавили, что точные критерии квалификации и соответствия требованиям спортсменов и команд будут опубликованы после их утверждения исполкомом МОК в начале следующего года. Сама квалификация на Олимпиаду стартует в июне 2022-го.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024-го. В ходе соревнований будет разыграно 306 комплектов наград в 32 видах спорта (40 дисциплин).