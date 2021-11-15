Испанцы и сербы вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года

Испанцы финишировали бы первыми в группе B, даже если бы сыграли вничью со шведами, но они, добившись победы с минимальным счетом 1:0, эту задачу перевыполнили. Автором единственного забитого мяча в игре стал Альваро Мората, отличившийся на 86-й минуте. Спасти хотя бы ничью скандинавы не смогли, но и она им не помогла бы уйти со второго места в квинтете.Еще в одном вчерашнем матче в этой группе команды Греции и Косово сыграли вничью – 1:1.Итоговое положение в пуле B выглядит так: 1. Испания – 19 очков (8 матчей). 2. Швеция – 15 (8). 3. Греция – 10 (8). 4. Грузия – 7 (8). 5. Косово – 5 (8).В группе А судьбу прямой путевки в финальную стадию ЧМ в очном споре определяли португальцы и сербы. Пиренейцы здорово начали игру, открыв счет уже на второй минуте благодаря точному удару Ренату Саншеша. Однако сербы перевернули все с ног на голову. На 33-й минуте Душан Тадич восстановил равновесие, а на 90-й Александар Митрович принес победу балканской сборной – 2:1.Кроме того, в «пульке» А состоялся поединок Люксембург – Ирландия, завершившийся поражением хозяев со счетом 0:3.Итоговое положение команд: 1. Сербия – 20 очков (8 матчей). 2. Португалия – 17 (8). 3. Ирландия – 9 (8). 4. Люксембург – 9 (8). 5. Азербайджан – 1 (8).Также вчера завершилась борьба еще в двух группах.Группа H: Хорватия – Россия – 1:0, Мальта – Словакия – 0:6, Словения – Кипр – 2:1. Итоговое положение команд: 1. Хорватия – 23 очка (10 матчей). 2. Россия – 22 (10). 3. Словакия – 14 (10). 4. Словения – 14 (10). 5. Кипр – 5 (10). 6. Мальта – 5 (10).Группа J: Армения – Германия – 1:4, Лихтенштейн – Румыния – 0:2, Северная Македония – Исландия – 3:1. Итоговое положение команд: 1. Германия – 27 очков (10 матчей). 2. Северная Македония – 18 (10). 3. Румыния – 17 (10). 4. Армения – 12 (10). 5. Исландия – 9 (10). 6. Лихтенштейн – 1 (10).На данный момент в финальную стадию ЧМ квалифицировались команды Бельгии, Германии, Дании, Испании, Сербии, Франции, Хорватии в Европе и бразильцы в Южной Америке. Кроме того, в финальной части мирового первенства на правах хозяев выступят катарцы. Таким образом, на данный момент известны девять участников турнира из 32.