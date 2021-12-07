Испанский журналист: дети беженцев не виноваты, что в их странах идет война, они просто хотят быть счастливыми

Уже несколько дней в ТЛЦ «Бремино-Брузги» находится наш коллега Рикардо Маркуна из испанского COPE. Он рассказал корреспонденту sb.by, как ему удалось поработать несколько дней на польской границе – в «оплоте европейской демократии и свободы слова». После этого журналист приехал в Беларусь и поделился впечатлениями:
– Там мы ничего не видели, все закрыто. Ни одного беженца, только полицейские. Польских коллег тоже не пускают. Была группа журналистов, которые попали в запрещенную зону (приграничную зону. – Прим. авт.), и они были арестованы.
По словам Рикардо Маркуны, информация международных информационных агентств доходит до польского населения. Но, на удивление, люди, которые на данный момент страдают на территории Беларуси, не вызывают у них жалости.
–Они считают, что беженцы нарушат их суверенитет. Что по их примеру через границу поедут толпы мигрантов, раз через Беларусь можно пройти. Для них спасти людей – плохой пример. Я не поляк, но как испанец хочу сказать, что, например, для нашего народа это не проблема. Уже 40 лет к нам приезжают люди через море. Десятки и сотни тысяч человек из Африки ежегодно получают статус беженца. Это люди и их дети, которые не виноваты, что в их странах война. Они просто хотят быть счастливыми. Это исключительный политический вопрос.
Журналист дополнил, что осуждает решение поляков ограничивать работу представителей СМИ:
– Мы должны работать свободно в любой стране. Любой журналист имеет право видеть и показывать все, что он хотел бы. В Беларуси, например, аккредитацию я получаю без проблем уже 10 лет. Даже в самые кризисные политические моменты со мной всегда хорошо обходились. Сейчас я вижу, что условия содержания намного лучше, чем в лесу. Люди ощущают помощь, но все же площадка в ТЛЦ – это не родной дом. Люди говорят, что не хотят ехать обратно. Это большая проблема. И, к сожалению, ни вы, ни я решить ее не можем.