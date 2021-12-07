Испанский журналист: дети беженцев не виноваты, что в их странах идет война, они просто хотят быть счастливыми

(приграничную зону. – Прим. авт.)По словам Рикардо Маркуны, информация международных информационных агентств доходит до польского населения. Но, на удивление, люди, которые на данный момент страдают на территории Беларуси, не вызывают у них жалости.Журналист дополнил, что осуждает решение поляков ограничивать работу представителей СМИ: