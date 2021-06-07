Испания с 7 июня открывает въезд на территорию страны иностранным гражданам, получившим вакцину от COVID-19. Об этом сообщает газета Eldiariocantabria Publico.
Фото: pixabay.com
На сегодняшний день Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препаратов Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Российский препарат "Спутник V" пока находится в стадии регистрации.
В конце мая премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Испания разрешит въезд привитым иностранным туристам из всех стран, которые смогут подтвердить, что они прошли полный курс вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством по лекарственным средствам.
Кроме того, Санчес представил европейский сертификат Covid Green Certificate, благодаря которому европейцы, привившиеся или перенесшие коронавирус, смогут путешествовать в пределах ЕС. Данный сертификат планируют запустить с 1 июля.
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Испания открывает границы для вакцинированных туристов
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.