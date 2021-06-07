Испания открывает границы для вакцинированных туристов

На сегодняшний день Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препаратов Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Российский препарат "Спутник V" пока находится в стадии регистрации.В конце мая премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что Испания разрешит въезд привитым иностранным туристам из всех стран, которые смогут подтвердить, что они прошли полный курс вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством по лекарственным средствам.Кроме того, Санчес представил европейский сертификат Covid Green Certificate, благодаря которому европейцы, привившиеся или перенесшие коронавирус, смогут путешествовать в пределах ЕС. Данный сертификат планируют запустить с 1 июля.