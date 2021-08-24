Испания объявила зонами катастрофы пострадавшие от лесных пожаров территории в 13 автономиях

Власти Испании объявили зонами катастрофы территории в тринадцати автономных сообществах, которые пострадали от пожаров, охвативших леса, передает РИА Новости.
Согласно информации правительства страны, наибольший урон лесные пожары нанесли населенному пункту Авила (Кастилия-и-Леон). Здесь сгорели 22 тысячи гектаров.
– Всего тринадцать автономий получат помощь вследствие произошедших пожаров, – уточнила официальный представитель правительства, министр территориальной политики Исабель Родригес.
Отмечается, что власти приняли решение оказать помощь пострадавшим населенным пунктам. Будут выделены средства для компенсации ущерба, нанесенного инфраструктуре, строениям, имуществу, промышленности, фермам – как физическим, так и юридическим лицам.
Вместе с тем жители объявленных зонами катастрофы территорий смогут получить кредиты под государственные гарантии, налоговые послабления, а также компенсации.
Фото: pixabay.com