Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Australuan Open

На кортах "Мельбурн Парка" завершился шестой игровой день открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из фаворитов мужского турнира второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль в поединке 1/16 финала переиграл в трех сетах британского теннисиста Кэмерона Норри (69-й номер рейтинга АТР) - 7:5, 6:2, 7:5. В матче за выход в четвертьфинал испанский теннисист встретится с итальянцем Фабио Фоньини (17). Действующий победитель Australuan Open первая ракетка планеты серб Новак Джокович в 1/8 финала сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем (14).

Завтра в 1/8 финала женского одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (7) будет соперничать с семикратной победительницей австралийского первенства американкой Сереной Уильямс (11). В матче за выход в четвертьфинал женского парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс встретятся с немецко-российским тандемом Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.

По материалам БЕЛТА