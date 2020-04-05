«Ислочь» проиграла «Слуцку» в заключительном матче 3-го тура чемпионата Беларуси

На стадионе ФК «Минск» прошел последний матч третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Ислочь» довольно неожиданно уступила «Слуцку» — 2:3.

Фото: vk.com/fcisloch

«Волки» здорово начали сезон и шли в группе лидеров после двух игр. Сегодня команде Виталия Жуковского для того, чтобы догнать вырвавшийся на первое место «Энергетик», нужно было побеждать, однако у самой популярной белорусской команды Австралии на этот счет был свой взгляд. «Сахарные» сумели огорчить голкипера «Ислочи» Егора Хаткевича, не пропускавшего в первых двух турах, уже на 16-й минуте. Защитник из Буркина Фасо Сулейман Коанда, перевисев в воздухе соперника, головой замкнул подачу Юрий Козлова со штрафного и открыл счет. До перерыва хозяева поля создали несколько опасных моментов, однако отлично действовавший в рамке Борис Панкратов справился со всеми угрозами.

Начало второй 45-й минутки осталось за «Ислочью». Форвард Александр Макась менее чем за треть часа успел отличиться дважды и вывел свою команду вперед. Однако гости, которые в последнее время испытывают проблемы с финансированием, не планировали сдаваться. Вскоре после второго гола хозяев Виталий Трубило в стремительной атаке прострелил от лицевой на линию вратарской, где Евгений Велько ударом в касание поразил ворота Хаткевича. А на 75-й минуте гости и вовсе вышли вперед — еще один легионер «Слуцка» из Буркина Фасо Абдул Гафар Сирима уверенно реализовал пенальти за фол против Марата Бураева. Россиянин, к слову, мог подпортить праздник «Слуцку»: на 87-й минуте полузащитник получил вторую желтую карточку за то, что тянул время — игрок слишком медленно уходил на замену. Однако парни Виталия Павлова все равно сумели удержать победный счет, преподнеся очередной сюрприз всем поклонникам самой сильной лиги мира прямо сейчас.

«Ислочь» — «Слуцк» — 2:3 (Макась, 48, 58; Коанда, 16, Велько, 62, Сирима, 75, с пенальти).

Таким образом, «Энергетик-БГУ», который сегодня обыграл в столичном дерби «Минск» (2:0), единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси. Другие результаты 3-го тура чемпионата Беларуси: «Белшина» — «Городея» — 0:1(Сайчич, 66); «Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0 (Климович, 21, Бручич, 43); «Шахтер» — «Неман» — 0:0; БАТЭ — «Рух» — 1:0 (Осучукву, 7, автогов); «Динамо-Брест» — «Славия» — 1:2 (Тымонюк, 85, автогол; Чухлей, 64, с пен., Котляров, 77).

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча)

2. «Слуцк» — 6 (3)

3. «Минск» — 6 (3)

4. «Ислочь» — 6 (3)

5. «Славия» — 6 (3)

6. «Витебск» — 6 (3)

7. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

8. «Неман» — 4 (3)

9. «Шахтер» — 4 (3)

10. «Динамо-Брест» — 4 (3)

11. «Динамо-Минск» — 3 (3)

12. «Рух» — 3 (3)

13. БАТЭ — 3 (3)

14. «Городея» — 3 (3)

15. «Смолевичи» — 1 (3)

16. «Белшина» — 0 (3)