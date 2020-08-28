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  2. «Ислочь» одержала волевую победу над «Днепром» в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

«Ислочь» одержала волевую победу над «Днепром» в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

«Ислочь» завоевала путевку в 1/8 финала футбольного Кубка страны – 2020/2021. В 1/16 финала команда из Минского района в гостях победила могилевский «Днепр» – 2:1. С учетом матчей чемпионата «волки» одержали пятую викторию подряд.


После того как по итогам прошлого ЧБ «Дняпро-МЧЗ» покинул элитный дивизион, этот клуб расформировали. А взамен был создан «Днепр-Могилев», заявившийся во вторую лигу. В ней могилевчанам, которые обладают весьма квалифицированным составом, явно тесно, о чем говорят результаты состоявшихся к настоящему моменту встреч: 13 побед из 13 возможных с общей разницей забитых и пропущенных мячей – 72:7. Но преподнести сенсацию в игре против представляющей высшую лигу «Ислочи» команда из Могилева не смогла. Хотя была к ней очень близка.

На 23-й минуте хозяева поля усилиями Владислава Кабышева открыли счет и продолжительное время удерживали преимущество.

Однако во второй половине встречи «Ислочь» перевернула все с ног на голову. Победу команде из элитного дивизиона принес Момо Янсане, отметившийся голевым дублем на 53-й и 88-й минутах. 





Также сегодня в 1/8 финала Кубка Беларуси шагнули дзержинский «Арсенал», весьма неожиданно обыгравший «Смолевичи» – 4:1 (в дополнительное время), и минский РЦОР-БГУ, который не оставил шансов «Орше» – 6:1.

Остальные матчи 1/16 финала состоятся позже. Пары выглядят следующим образом: «Волна» (Пинск) – «Славия» (Мозырь), «Барановичи» – «Витебск», «Локомотив» (Гомель) – «Слуцк», «Химик» (Светлогорск) – «Рух» (Брест), «Нафтан» (Новополоцк) – «Городея», «Гранит» (Микашевичи) – БАТЭ (Борисов), «Гомель» – «Шахтер» (Солигорск), «Спутник» (Речица) – «Белшина» (Бобруйск), «Ошмяны-БГУФК» – «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «НФК Крумкачы» (Минск) – «Динамо» (Минск), «Островец» – «Минск», «Слоним-2017» – «Неман» (Гродно), «Мелиоратор» (Житковичи) – «Динамо» (Брест).

Обладателем Кубка Беларуси – 2019/2020, напомним, стал БАТЭ, который в мае в крайне драматичном финале сломил сопротивление брестского «Динамо» – 1:0 (после дополнительного времени).

Фото: vk.com/fcisloch
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