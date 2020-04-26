«Ислочь» обыграла «Витебск» и вышла на второе место в чемпионате Беларуси

На стадионе ФК «Минск» завершился последний матч шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Ислочь» обыграла «Витебск» — 2:0. «Волки» благодаря победе поднялись на чистое второе место в турнирной таблице.
Команда Виталия Жуковского перед началом встречи шла ниже «северян», однако хозяева все равно расценивались как фавориты противостояния. «Ислочь» продолжает показывать все тот же привлекательный вертикальный футбол, а недобор очков, скорее, стал возможен благодаря серьезному невезению. Например, как было в домашней игре против лидирующего ныне «Слуцка» (2:3). Кроме того, Жуковский перевел глубже в центр поля капитана Дмитрия Комаровского, что добавило атаке «Ислочи» вариативности. Не стоит также забывать о преимуществе своего поля, а для большинства команд Высшей лиги синтетика на Маяковке крайне непривычна и неудобна.
В итоге команда из Минского района владела мячом с первых и до последних минут, одержав уверенную академичную победу. Первый гол удалось забить только ближе к концу первого тайма: защитник «Витебск» Артем Скитов завалил Момо Янсане, который выбегал на пустые ворота (кипер Артем Сороко ошибся на выходе), а Комаровский был безукоризнен с «точки». В начале второго тайма «волки» упрочили перевес: Николай Януш классной разрезающей передачей вывел все того же Янсане один на один с Сороко, гвинеец пробил не очень удачно, но мяч рикошетом от штанги все же заполз в ворота.
В оставшееся время хозяева поля спокойно играли по счету, а у команд Сергея Ясинского совсем не шли дела в атаке.
«Ислочь» — «Витебск» — 2:0 (Комаровский, 37, с пенальти, Янсане, 55).
«Слуцк» обыграл «Белшину» (3:2) и вышел на чистое первое место, а «Торпедо-БелАЗ» не справилось с «Рухом» (0:0). Вчера в центральном матче тура брестское «Динамо» уступило дома «Шахтеру» (0:2). Кроме того, «Славия» проиграла «Минску» (1:3), а «Городея» капитулировала перед БАТЭ (0:2). В пятницу минское «Динамо» в первом матче после назначения Леонида Кучука одолело на выезде «Смолевичи» (3:1), а «Неман» разгромил в Гродно «Энергетик-БГУ» (3:0).
Таблица Высшей лиги:
1. «Слуцк» — 13 очков (6 матчей).
2. «Ислочь» — 12 (6).
3. «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6).
4. БАТЭ — 10 (6).
5. «Витебск» — 10 (6).
6. «Динамо-Минск» — 9 (6).
7. «Минск» — 9 (6).
8. «Энергетик-БГУ» — 9 (6).
9. «Городея» — 9 (6).
10. «Неман» — 8 (6).
11. «Шахтер» — 8 (6).
12. «Рух» — 8 (6).
13. «Динамо-Брест» — 7 (6).
14. «Славия» — 7 (6).
15. «Смолевичи» — 3 (6).
16. «Белшина» — 2 (6).