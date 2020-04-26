«Ислочь» обыграла «Витебск» и вышла на второе место в чемпионате Беларуси

На стадионе ФК «Минск» завершился последний матч шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Ислочь» обыграла «Витебск» — 2:0. «Волки» благодаря победе поднялись на чистое второе место в турнирной таблице.

Команда Виталия Жуковского перед началом встречи шла ниже «северян», однако хозяева все равно расценивались как фавориты противостояния. «Ислочь» продолжает показывать все тот же привлекательный вертикальный футбол, а недобор очков, скорее, стал возможен благодаря серьезному невезению. Например, как было в домашней игре против лидирующего ныне «Слуцка» (2:3). Кроме того, Жуковский перевел глубже в центр поля капитана Дмитрия Комаровского, что добавило атаке «Ислочи» вариативности. Не стоит также забывать о преимуществе своего поля, а для большинства команд Высшей лиги синтетика на Маяковке крайне непривычна и неудобна.

В итоге команда из Минского района владела мячом с первых и до последних минут, одержав уверенную академичную победу. Первый гол удалось забить только ближе к концу первого тайма: защитник «Витебск» Артем Скитов завалил Момо Янсане, который выбегал на пустые ворота (кипер Артем Сороко ошибся на выходе), а Комаровский был безукоризнен с «точки». В начале второго тайма «волки» упрочили перевес: Николай Януш классной разрезающей передачей вывел все того же Янсане один на один с Сороко, гвинеец пробил не очень удачно, но мяч рикошетом от штанги все же заполз в ворота.

В оставшееся время хозяева поля спокойно играли по счету, а у команд Сергея Ясинского совсем не шли дела в атаке.

«Ислочь» — «Витебск» — 2:0 (Комаровский, 37, с пенальти, Янсане, 55).

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 13 очков (6 матчей).

2. «Ислочь» — 12 (6).

3. «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6).

4. БАТЭ — 10 (6).

5. «Витебск» — 10 (6).

6. «Динамо-Минск» — 9 (6).

7. «Минск» — 9 (6).

8. «Энергетик-БГУ» — 9 (6).

9. «Городея» — 9 (6).

10. «Неман» — 8 (6).

11. «Шахтер» — 8 (6).

12. «Рух» — 8 (6).

13. «Динамо-Брест» — 7 (6).

14. «Славия» — 7 (6).

15. «Смолевичи» — 3 (6).

16. «Белшина» — 2 (6).