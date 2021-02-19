Будущее национального театра, уроки прошлого, поддержка от государства и кадровые вопросы. О чем артисты Купаловского говорили с Президентом

— Обязательно восстановим работу театра. Он не может быть потерян. Это достояние нашего народа.
Новая версия легендарного брендаИстория Купаловского — действительно ведущего театра страны — неразрывно связана с историей государства. Особенно последнюю четверть века. Когда‑то театр восстанавливался после тяжелой разрухи начала 1990‑х годов. После событий 2020‑го, когда на волне протестного движения из Купаловского за два месяца ушло почти 90 человек, работа театра оказалась парализованной. Впрочем, это не та сцена, которая долго будет пустовать: уже в сентябре откроется новый театральный сезон.
Перед началом репетиции обновленной «Павлинки» Президент уточнил у министра культуры Анатолия Маркевича:
— Значит, в 2020 году мы загубили этот спектакль и снова его восстановили? Полностью? Не хуже, чем было?
— Не хуже, думаю, даже лучше, — оптимистично настроен министр. — Потому что пришли, помимо нашей творческой основы, люди, для которых театр стал настоящим домом. Мы пригласили молодых актеров — 11 человек. Вижу горящие глаза нашей молодежи, они считают за честь служить здесь и быть бок о бок с нашими мэтрами. Хочу заверить, что эти ребята не подведут театр и не подведут нашу страну.
В обновленном спектакле играют не только актеры Купаловского из прежней труппы, но и студенты БГУКИ и БГАИ. В том, что глаза горят не только у молодежи, но и у старожилов театра, Александр Лукашенко смог убедиться воочию: получасовая репетиция не оставила равнодушным никого. На сцене царили настоящий огонь и драйв. Позже, когда Президента пригласили на сцену, он не мог не отметить подобную самоотдачу:
— На таком уровне нереально играть. Вы, как спортсмены, так можете выдохнуться, и вас на год не хватит.
Актеры дружно заметили:
— Можем, можем играть с таким энтузиазмом, особенно после вынужденного перерыва, запала хватает!
Искренние слова и поступкиПятничное мероприятие можно назвать скорее творческим капустником, нежели протокольной встречей. В декорациях белорусской народной хаты Президент очень искренне и по-семейному общался с коллективом театра. С ходу признался:
— Я, конечно же, очень рад увидеть всех моих старых друзей, с которыми я встречался, и новую часть труппы. Буду очень рад, если после вчерашних событий мы восстановим театр на более высоком уровне.
Ну и на правах гостя, которого радушно принимают хозяева, начал с подарков. Дело в том, что как раз 19 января отмечал свой день рождения народный артист Беларуси и СССР, ведущий мастер сцены Геннадий Овсянников, а днем ранее — артистка, художественный руководитель спектакля «Павлинка» Ольга Нефедова. По этому случаю от Президента — персональные подарки с пожеланиями крепкого здоровья и долголетия.
В свою очередь Ольга Нефедова выразила Президенту искренние слова благодарности, поделившись тем, что после ухода части труппы на сердце остались рубцы. Актриса рассказала, что работает в театре с 1992 года, когда здание было «старым и полуразрушенным», но благодаря личной поддержке Главы государства удалось «подняться из руин»:
— Все создано для того, чтобы мы творили. Потому что Купаловский — это душа нации.Я не устану вас благодарить за то, что мы действительно в достойных замечательных условиях (сейчас работаем. — Прим. ред.). У нас такая техника, которой удивляются даже московские театры.
Она подчеркнула, что все, кто остался работать, — убежденные люди:
— Все стойкие, все держатся, не продают, не сдают, потому что у них есть убеждения, есть душа, есть самое главное — Родина и то, что мы дарим свою душу во имя самого главного.
Творческие планыВ театре полны энтузиазма и сил и убеждены: как только возобновятся показы, зрители вернутся в Купаловский и здесь по-прежнему будут аншлаги.
— Если вы так будете играть, к вам люди пойдут, — убежден Александр Лукашенко.
— Этот театр больше 100 лет существует, и народ его просто обожает. И даже когда с нами случилась эта беда, все равно актеры других театров — они все смотрят: как мы, что мы, создаем ли что. Он всегда был определяющим, на него всегда смотрели и сейчас смотрят, думают: когда же? — поделилась мнением заслуженная артистка Беларуси Тамара Миронова.
Говоря о развитии, затронули и один из самых насущных вопросов — финансирование. Эта тема для театра нынче особенно актуальна, поскольку в учреждение пришло много молодежи. Президент заверил: государство подставит плечо, при этом коллектив также должен сам участвовать в распределении получаемых средств.
— Все средства, которые вы получите, — это будут ваши средства, ваша прибыль. Я вам скажу, как будет не с этого года, а с 2022 года: что вы заработаете — внебюджет — столько мы вам из бюджета дадим, — прокомментировал Глава государства.
Президент также предложил создать в каждом театральном коллективе совет в составе 3—5 человек, которые будут вправе вместе с директором решать вопросы распределения денежных средств:
— Они пусть изберут этот совет. И пусть сами делят эти деньги, которые мы им отдадим. Это должно быть везде, во всех 29 коллективах. Продумайте эту идею. Это не спонтанно мною высказано. Уверен, что это даст эффект и возможность зарабатывать творческим работникам. Чуть-чуть надо вывести вас на большую самостоятельность.
Глава государства считает, что работа по такому более свободному принципу будет более продуктивна:
— Заработаете больше — это ваше. И я буду гордиться, что творческие люди у нас получают, зарабатывают. И будем поддерживать таких. И не потому, что вы «ябатьки». Потому что вы — законопослушные люди.
Кадровый вопросЕще одна насущная тема — жилье для молодых сотрудников театра, ведь, по словам актрисы Тамары Мироновой, труппу для Купаловского планируют собирать со всей страны.
Александр Лукашенко поручил руководству столицы, помощнику и уполномоченному по Минску просчитать стоимость арендного жилья в уже существующих домах и возможность строительства новых объектов.
— Персонально посмотрим, кого надо поддержать, — заверил белорусский лидер.
Обсудили актеры с Президентом и возможность сотрудничества с новыми режиссерами. Глава государства высказал свою точку зрения: самый лучший режиссер — если он вырос здесь (в театре. — Прим. ред.). Впрочем, сотрудничество со сторонними мастерами также может быть эффективным.
Министр культуры Анатолий Маркевич добавил, что работа в этом плане вместе с труппой идет довольно плотная:
— Договорились, что прежде всего надо восстановить наши бренды — нашу «Павлинку», то, что уже умеем делать, а дальше жизнь подскажет.
— Но видеть это надо сейчас. Определяйте сами, ведущие сценические люди должны быть. Вы для начала возьмите одного режиссера. Когда увидите дефицит, возьмете другого. Но вы и сами шевелитесь, чтобы из вас вырастали свои режиссеры, руководители театра и так далее, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Кстати, Анатолий Маркевич рассказал о сотрудничестве Купаловского с Иваной Жигон, председателем Общества сербско-российско-белорусской дружбы. Сербская актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов была участником VI Всебелорусского народного собрания.
— Проект вырисовывается по молодежной тематике. Создаем совместную творческую группу, — уточнил Анатолий Маркевич.
— Если Ивана Жигон готова с вами работать и что-то здесь поставить — это будет красиво, — поддержал Александр Лукашенко.
Традиции и символыОт творческих хлопот и забот — к вопросам глобальным, что называется, на злобу дня. Говоря о прошлогодних событиях, повлиявших и на Купаловский театр, Александр Лукашенко заявил, что больше всего переживал за творческую интеллигенцию страны:
— Всякое в жизни бывает. Кто-то с чем-то не согласен, и есть место и время высказывать свои опасения и несогласия. Никто против этого не будет. Я вообще сторонник разных точек зрения. Высказывайте свою позицию, точку зрения, но не нарушайте законы.Президент напомнил, что творческих людей принято называть властителями дум:
— Они (молодежь. — Прим. ред.) смотрят на вас и хотят быть такими, как вы. А вы выкатили под определенными знаменами, с определенными идеями. Ну слушайте, вы выбирайте, за кем вы идете…
В качестве традиций Беларуси как суверенного государства Александр Лукашенко упомянул ежегодное обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Раз в пять лет проводится Всебелорусское народное собрание.
— Вы тоже стали доброй, даже не традицией, вы — символ нашего народа, — обратился Президент к артистам.
— Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. При всей любви к россиянам, я — Президент Беларуси. Поэтому буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать.По мнению Главы государства, богатство нашего народа заключается в том числе в знании и использовании двух языков — русского и белорусского. И от этого нам ни в коем случае нельзя отказываться. Как и от всего того, во что наши деды и прадеды вложили душу.
— Никогда не торопитесь, особенно творческие работники и политики, — посоветовал Александр Лукашенко. — Мы не имеем права на эту спешку.
Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Но мы миллиметра никому не отдадим.
Урок для всего обществаК чему могут привести необдуманные действия, хорошо видно на примере Украины. Богатейшее государство, идеальные климатические условия, плодороднейшие земли, о которых можно только мечтать, выход к морю. А что имеют от этого простые украинцы, до чего политики довели страну?
В связи с этим Александр Лукашенко отметил, что пару лет назад американцы, европейцы прямо ему говорили, что самая готовая страна, которую завтра можно принимать в Евросоюз, — это Беларусь:
— Без проблем, без конфликтов, способные жить нормально… Поэтому не надо отказываться от того, что у нас есть и не надо смотреть, где лучше. Если бы там было хорошо, то в Литве из четырех с половиной миллионов (населения. — Прим. ред.) полтора-два не осталось бы. Если хорошо — чего? Живите. Сейчас готовы, чтобы мы к ним приехали. И что мы там будем делать? Полы будем мыть.
По словам Президента, никто никого нигде не ждет:
— Поэтому давайте будем беречь нашу страну. А вы в своем творчестве должны это все воплотить. Просто обязаны! Не мне. Вы своему народу обязаны. Пусть прошлый год будет большим уроком для нас. Особенно для наших детей.konoga@sb.by
konon@sb.by
Фото БЕЛТА