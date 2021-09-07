Искусственный интеллект завершил незаконченную симфонию Бетховена

За основу для концовки произведения нейросеть взяла сохранившиеся заметки композитора. Такую новость сообщает SWI.
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Проект получил название BeethovANN 10.1. Его разработал программист и исследователь Флориан Коломбо. Специальную нейросеть, при помощи которой дописали Десятую симфонию, Коломбо создавал десять лет.
Как уточняет РИА Новости, полученный вариант произведения немного подправил дирижер Гийом Берни. Итоговую версию мелодии уже представили на концерте в Швейцарии.
Напомним, что Симфония № 9, последняя симфония Бетховена, была завершена в 1824 году.
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