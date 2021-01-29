Искренняя и на злобу дня: студентка Витебского госуниверситета о встрече Президента со студенческой молодежью

Атмосфера беседы Президента со студенческой молодежью изначально сложилась искренняя. Были рассмотрены многие волнующие студентов вопросы, затронуты другие темы на злобу дня. Таким мнением по итогам встречи поделилась студентка второго курса Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова Мария Новик.
По ее словам, хотя встреча длилась несколько часов, прошла на одном дыхании. Все было очень интересно.
«Атмосфера беседы изначально сложилась искренней и на злобу дня. Президент высказал свою точку зрения по разным вопросам, в том числе поделился личным взглядом по некоторым позициям. Очень развернуто ответил на вопрос по воспитанию детей, внуков. Понравилось его мнение насчет того, что ребенка нужно воспитывать на личном примере. Мне кажется, этого не хватает многим современным родителям. Порой люди не понимают, что у ребенка строится отношение к жизни, формируется мировоззрение исходя из наблюдений за родителями, выступающими главным авторитетом. Именно на них мы все равняемся в детском возрасте. Их одобрение или порицание влияет на поступки», – поделилась девушка.
С сожалением восприняла студентка тот факт, что не успела задать свой вопрос Главе государства. «Хотела спросить о плюсах и минусах работы Президентом. Ведь, насколько нам известно, у Главы государства есть свой определенный, достаточно жесткий график. Во время встречи частично эти моменты были озвучены Александром Лукашенко. И безусловно, производит впечатление, насколько мы порой недооцениваем степень сложности какого-либо труда», – отметила она.
Подводя для себя итог встречи, она подчеркнула, что Президент произвел впечатление очень открытого, готового к диалогу человека. «Каждая тема, даже провокационная, не оттолкнула его от общения. Наоборот, Глава государства постарался как можно точнее донести свое видение ситуации, оказался открыт новым идеям, выразил готовность их поддержать. Не менее интересно было послушать вопросы от других студентов, узнать, что их волнует. Я полна впечатлений и обязательно поделюсь ими, а также всеми подробностями встречи со своими друзьями, одногруппниками. Надеюсь, что такие встречи будут проводиться чаще», – заключила студентка.
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Искренняя и на злобу дня: студентка Витебского госуниверситета о встрече Президента со студенческой молодежью
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ