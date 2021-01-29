Искренняя и на злобу дня: студентка Витебского госуниверситета о встрече Президента со студенческой молодежью

По ее словам, хотя встреча длилась несколько часов, прошла на одном дыхании. Все было очень интересно.– поделилась девушка.С сожалением восприняла студентка тот факт, что не успела задать свой вопрос Главе государства.– отметила она.Подводя для себя итог встречи, она подчеркнула, что Президент произвел впечатление очень открытого, готового к диалогу человека.– заключила студентка.