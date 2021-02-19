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  2. Искал информацию о семье, а нашел кладезь историй для книги. Владимир Лиходедов презентовал свои издания «Блакада» и «75 гадоў перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне»

Искал информацию о семье, а нашел кладезь историй для книги. Владимир Лиходедов презентовал свои издания «Блакада» и «75 гадоў перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне»

Во время презентации своих книг на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке автор рассказал, что в «Блокаде» хотел показать жизнь блокадного Ленинграда глазами очевидцев. Автору эта тема глубоко небезразлична, ведь при тех событиях погибла часть его семьи. 


– Там жила моя прабабушка с семьей. К сожалению, она погибла вместе со своим младшим сыном и была похоронена в братской могиле. Через время я решил исследовать тему, найти своих родственников, их историю. Но уникальной информации оказалось столько, что вся она уложилась в книгу. Ленинград, хоть и был под натиском врага, но жил: люди работали, старались приободрить солдат письмами и открытками. Эти иллюстрации сегодня собраны в издании. А письма, которые там размещены, точно заставят вас переживать, – охарактеризовал книгу автор. 


Второе издание – «75 гадоў перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне» – иллюстрационное. Задумка автора заключалась в том, чтобы показать историю через фотографии, сравнив прошлое и современность. 


– В моих книгах текста немного, – замечает Владимир Лиходедов. – Во время работы над книгой нашел немало снимков разрушенного Минска, решил навестить эти места сегодня. Сейчас они выглядят не так: отстроены и ухожены. Такое «до» и «после» разместил в своем издании, чтобы каждый мог увидеть и сравнить: что сделала война, а как преобразили мир современники. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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Искал информацию о семье, а нашел кладезь историй для книги. Владимир Лиходедов презентовал свои издания «Блакада» и «75 гадоў перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне»
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