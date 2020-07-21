Иск турецкого бизнесмена Игдеджи к экс-главе ПВТ Цепкало начал рассматривать суд

Истец участвует в заседании, ответчик и его представители в зал судебных заседаний не явились.До начала заседания Игдеджи обратился к суду с ходатайством о том,чтобы его интересы представлял его адвокат. Судья просьбу удовлетворил. Также решено рассматривать дело в отсутствии ответчика.