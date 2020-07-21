Турецкий бизнесмен Седат Игдеджи подал в суд на экс-главу ПВТ Валерия Цепкало. В иске по гражданскому делу говорится о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сегодня в суде Первомайского района Минска проходит первое предварительное судебное заседание.
Истец участвует в заседании, ответчик и его представители в зал судебных заседаний не явились.
До начала заседания Игдеджи обратился к суду с ходатайством о том,чтобы его интересы представлял его адвокат. Судья просьбу удовлетворил. Также решено рассматривать дело в отсутствии ответчика.
(Обновляется)
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Иск турецкого бизнесмена Игдеджи к экс-главе ПВТ Цепкало начал рассматривать суд
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