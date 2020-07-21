Иск бизнесмена Игдеджи к Цепкало суд рассмотрит повторно в предварительном заседании 3 августа

Суд Первомайского района Минска сегодня рассмотрел в предварительном заседании гражданский иск бизнесмена, главы ассоциации «Турецкий капитал» Седата Игдеджи к Валерию Цепкало. Иск против экс-главы ПВТ подан о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик и его представители, в отличие от истца, в суд не явились.

Поводом обратиться в суд, со слов адвоката бизнесмена, стало появившееся 7 июля на YouТube видео, в котором Валерий Цепкало отзывается об Седате Игдеджи как о мошеннике. Говорит, что тот «кинул сотни людей и сотни компаний» и «продолжает обманывать», мол, обанкротил десятки фирм. Защитник указал, что обвинительные слова не соответствуют действительности, бизнесмен к ответственности не привлекался. Игдеджи требует, чтобы бывший руководитель ПВТ удалил видео и на том же ресурсе разместил опровержение.

Сам истец рассказал, что в правоохранительные органы он обратился после того, как узнал о президентских амбициях Цепкало и о том, что экс-глава парка заявил, будто потратит деньги от продажи своего дома на предвыборную гонку. Также бизнесмен сообщил, что знает Цепкало лет 15, и что почти все эти годы ему приходилось давать Валерию взятки – оплачивать отдых в Крыму его семье и родственникам жены, ее пребывание в медучреждениях Турции, оплачивать перелеты, за выигрыш в тендерах переводить деньги на счета офшорных компаний на Кипре, которыми управлял В.Цепкало. Заявление о выманивании взяток уже подано в Генпрокуратуру.

– С 2012 по 2015 год мы работали как одна семья, – говорит уроженец Турции. – Однако Валерий много обещал и много обманывал. До 700 миллионов долларов обещал. Но очень мало объектов дал: один-два. А однажды пришел ко мне и сказал: «Ты хороший строитель и инвестор. Вероника хочет дом». Когда Вероника болела, я организовал ей лечение в Турции. Я не лгу, вот документы.

В обмен на дом бизнесмену пообещали заключить договор генподряда на строительство объектов ПВТ. Седат попросил приобщить к материалам дела документы, которые, по его мнению, подтверждают сказанное о строительстве дома, ремонте квартиры Цепкало и прочем. Для чего? Это, уточняют истец и защитник, объясняет то, почему Валерий пытается сейчас его опорочить. Судья ходатайство удовлетворила.

– Знаете, моя дочка, ей 16 лет, пришла и меня спросила: «Папа, ты воровал?» Понимаете? —эмоционально говорил Игдеджи. – Я честный человек. С государством у меня нет никаких контактов, я только налог плачу. Мой конфликт с Цепкало – моя частная проблема… Мне и моей семье пришло около 520 сообщений и комментариев с угрозами сжечь дом, угрозами моим детям.

Заявление об этом Седат уже подал в МВД. Кроме этого, в июне для проведения доследственной проверки в МВД из Генпрокуратуры поступили материалы по заявлению Седата Игдеджи о противоправной деятельности Валерия Цепкало.

…А что же скажет Цепкало? Ах да, ни ответчик, ни его представители в суд так и не пришли. Почему же не стали отстаивать свою позицию? Кто знает, в заседании причина отсутствия стороны не озвучивалась. Однако вот какое странное дело. Ранее несколько информационных ресурсов сообщили, что Цепкало самоизолировался. Якобы из-за подозрения на коронавирус. При этом документов о возможном заболевания либо о подозрении в контакте с заболевшим никто не видел.

С учетом ходатайства, поступившего от ответчика, суд назначил повторное рассмотрение дела в предварительном заседании на 3 августа на 10:30.

Напомним, до марта 2017 года Валерий Цепкало руководил Парком высоких технологий. В этом году он заявил о намерении возглавить страну, однако ЦИК не зарегистрировал Цепкало в качестве кандидата, поскольку он не собрал в поддержку своего выдвижения более 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Еще одна причина отказа – в декларации о доходах и имуществе его супруги указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

КОММЕНТАРИЙ

Седат Игдеджи:

– В 2014 году Валерий Цепкало мне сказал: «Знаешь, я буду Президентом». Но в суд и прокуратуру я пошел не из-за политики, а чтобы белорусский народ знал, что это за люди – Вероника и Валерий Цепкало. Я и мои люди перечислили на их офшоры 150 тысяч долларов, больше миллиона долларов взяток он получил от нас, 15 миллионов долларов «подарил» нам убытка. Повторюсь, я вне политики, я не хочу такого Президента, как Цепкало. Я люблю Лукашенко. Я с ним не знаком, но его поддерживаю. Кому может не нравиться спокойная жизнь?