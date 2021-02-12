Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Исакова: мы всегда верили, что государство подставит плечо честным труженикам. Так и случилось

Исакова: мы всегда верили, что государство подставит плечо честным труженикам. Так и случилось

Государству следует обратить внимание на молодые семьи, кадровые вопросы, повышение престижа рабочих профессий, а также закрепить принцип невозможности массовой приватизации государственных предприятий. Такое предложение высказала ткач 5-го разряда Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения Наталья Исакова, выступая с докладом во время VI Всебелорусского народного собрания. Она отметила:


– На примере моего родного предприятия можно изучить историю становления белорусской легкой промышленности. Оно прошло путь от производственной площадки Советского Союза до текстильного флагмана суверенной Беларуси. Я работаю в объединении уже 30 лет, поэтому хорошо помню 90-е годы, когда мы остались, по сути, у разбитого корыта. Торговали полуфабрикатом – суровым полотном и пряжей, нормой была задержка даже мизерной зарплаты. Но мы всегда верили, что государство подставит плечо честным труженикам. Так и случилось. 

– В 2015 году ОАО «Барановичское хлопчатобумажное объединение» получило государственную поддержку, благодаря которой было проведено техническое перевооружение. Модернизация продолжается и сейчас, что позволяет предприятию быть одним из крупнейших производителей текстиля в Европе и странах СНГ. Бренд «Блакіт» ничем сегодня не уступает ОАО «МАЗ», – подчеркивает делегат:

– У нас три собственных общежития, медпункт и детский оздоровительный лагерь. В нашей полуторатысячной команде более 70 процентов работников – женщины. От их имени я хочу выразить особую благодарность за заботу и внимание к молодым семьям. Первое рабочее место, хорошая зарплата, жилье – основа, с которой начинается закрепление кадров. Сегодня я вижу, что государству нужно обратить внимание на молодых супругов без детей, семьи с малышами. Чувствуя уверенность в завтрашнем дне, они смелее будут заводить детей и даже переходить в категорию многодетных. И на примере своего предприятия я вижу, что кадровый вопрос существует и его нужно решать. Думаю, это проблема не только нашего предприятия. 

Кроме того, по словам Исаковой, вопрос увеличения престижа рабочих профессий актуален как никогда:

– Полностью поддерживаю поручение Президента о целевом наборе в вузы и техникумы. Нужно кардинально изменить эту систему с акцентом на технических и инженерных специальностях, поскольку даже наше легкая промышленность на деле не всегда легкая.

В подтверждение своих слов Наталья Исакова привела пример, когда в прошлом году даже в условиях пандемии предприятию удалось выполнить все напряженные планы. Удалось сохранить и объемы выпуска обычной продукции и не сорвать ни одного экспортного заказа. 

– Сегодня каждый из нас – от ткача до директора – понимает, насколько тяжело бороться за свое место на рынке. Мы не можем позволить себе расслабиться ни на минуту. Иначе потеряем все. Готовясь к собранию, я видела, что есть предложения по изменению работы с государственными активами. Мы обсуждали это внутри коллектива. На наш взгляд, важно, чтобы собрание закрепило принцип невозможности массовой приватизации предприятий в Беларуси и распродажи государственной собственности с молотка.  

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
БУТБ рассчитывает увеличить товарооборот Беларуси и регионов России
Сыромолотова: патриотизму нельзя научить, его можно только воспитать собственным примером
Гюнешь порадовала поклонников новой композицией
Рачковский: «Моя хата с краю» – самый ужасный принцип
Председатель Брестского райкома профсоюза работников АПК: идеи Всебелорусского народного собрания близки абсолютному большинству белорусов
Лукашенко о ситуации с санаторием «Беларусь» и Литве: мы должны защитить своих людей
Лабаноўскі: што значыць быць патрыётам сваёй краіны?
Резолюция VI Всебелорусского народного собрания
Лукашенко одобрил предложение установить праздник – День народного единства
Обращение участников VІ Всебелорусского народного собрания к соотечественникам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О, спорт, тяжко с тобой
Лукашенко поручил навести порядок с ценообразованием в аптеках
Лукашенко: целевому набору в вузы быть – это однозначно
Работы Михаила Филипповича экспонируются в Национальном художественном музее
В Большом театре решили окрылить зрителей светлыми чувствами
Лукашенко высказался о сохранении страной нейтралитета и изменении законодательства по пресечению массовых беспорядков
Президент поручил Минюсту подготовить предложения по перерегистрации политических партий
Лукашенко: мы продолжим диалог, который начали на ВНС
Голиков: ВНС должно быть диалоговой площадкой для удовлетворения общественных запросов
Лукашенко: ВНС помогает власти не отрываться от жизни обычных людей
Лукашенко: надо встречаться и надо общаться
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слово теперь оружие
Делегат ВНС Ивана Жигон: единство – залог вашего психофизического здоровья
Лукашенко: говоря о возможных преобразованиях, мы должны исходить из собственных национальных интересов
Лукашенко прокомментировал подходы к воспитанию детей и молодежи
Лукашенко: умные люди в критической ситуации объединяются и идут за лидером, мы должны сплотиться
Лукашенко о политической амнистии: у нас не было и нет политических заключенных
Налоговики – за: нужно развивать бизнес в регионах, чтобы росли доходы населения
Лукашенко: делегаты ВНС формируют повестку дня
Лукашенко: сегодня не время для сомнительных экспериментов
По итогам работы за 2020 год Могилевская таможня признана лучшей в системе таможенных органов страны
Делегат ВНС предложил закрепить в Конституции информационный суверенитет Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
За 2020 год в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 248,9 млн рублей
Симоненко: белорусским народом движет желание, чтобы страна была процветающей, а народ – счастливым
Данилович: позволить фальсифицировать нашу историю – значит плюнуть в собственную душу
Лукашенко: будущее Беларуси – в наших руках
Делегат ВНС: предлагаю принять решение о присвоении Лукашенко звания Героя Беларуси
Особый правовой статус ВНС будет закреплен законодательно
Макаревич: Беларусь – страна возможностей, в которой добиться успеха может каждый
Гайдукевич: в основе политической конкуренции должны быть патриотизм и любовь к Родине
Гайдукевич: нам нужен закон об иностранных агентах, он назрел
В Брестском театре драмы прошли премьерные показы спектакля «Олеся» по мотивам повести Александра Куприна
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
С Трампом, хоть и без него
Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое
Шпаковский: вижу, что люди готовы разделить с Главой государства ответственность за будущее страны на переходный период
Эксперт о ВНС: общение глаза в глаза – самый эффективный вид диалога
Авторы
СКАНИРУЙТЕ