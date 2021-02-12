Исакова: мы всегда верили, что государство подставит плечо честным труженикам. Так и случилось

Государству следует обратить внимание на молодые семьи, кадровые вопросы, повышение престижа рабочих профессий, а также закрепить принцип невозможности массовой приватизации государственных предприятий. Такое предложение высказала ткач 5-го разряда Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения Наталья Исакова, выступая с докладом во время VI Всебелорусского народного собрания. Она отметила:
– На примере моего родного предприятия можно изучить историю становления белорусской легкой промышленности. Оно прошло путь от производственной площадки Советского Союза до текстильного флагмана суверенной Беларуси. Я работаю в объединении уже 30 лет, поэтому хорошо помню 90-е годы, когда мы остались, по сути, у разбитого корыта. Торговали полуфабрикатом – суровым полотном и пряжей, нормой была задержка даже мизерной зарплаты. Но мы всегда верили, что государство подставит плечо честным труженикам. Так и случилось.
– В 2015 году ОАО «Барановичское хлопчатобумажное объединение» получило государственную поддержку, благодаря которой было проведено техническое перевооружение. Модернизация продолжается и сейчас, что позволяет предприятию быть одним из крупнейших производителей текстиля в Европе и странах СНГ. Бренд «Блакіт» ничем сегодня не уступает ОАО «МАЗ», – подчеркивает делегат:
– У нас три собственных общежития, медпункт и детский оздоровительный лагерь. В нашей полуторатысячной команде более 70 процентов работников – женщины. От их имени я хочу выразить особую благодарность за заботу и внимание к молодым семьям. Первое рабочее место, хорошая зарплата, жилье – основа, с которой начинается закрепление кадров. Сегодня я вижу, что государству нужно обратить внимание на молодых супругов без детей, семьи с малышами. Чувствуя уверенность в завтрашнем дне, они смелее будут заводить детей и даже переходить в категорию многодетных. И на примере своего предприятия я вижу, что кадровый вопрос существует и его нужно решать. Думаю, это проблема не только нашего предприятия.
Кроме того, по словам Исаковой, вопрос увеличения престижа рабочих профессий актуален как никогда:
– Полностью поддерживаю поручение Президента о целевом наборе в вузы и техникумы. Нужно кардинально изменить эту систему с акцентом на технических и инженерных специальностях, поскольку даже наше легкая промышленность на деле не всегда легкая.
В подтверждение своих слов Наталья Исакова привела пример, когда в прошлом году даже в условиях пандемии предприятию удалось выполнить все напряженные планы. Удалось сохранить и объемы выпуска обычной продукции и не сорвать ни одного экспортного заказа.
– Сегодня каждый из нас – от ткача до директора – понимает, насколько тяжело бороться за свое место на рынке. Мы не можем позволить себе расслабиться ни на минуту. Иначе потеряем все. Готовясь к собранию, я видела, что есть предложения по изменению работы с государственными активами. Мы обсуждали это внутри коллектива. На наш взгляд, важно, чтобы собрание закрепило принцип невозможности массовой приватизации предприятий в Беларуси и распродажи государственной собственности с молотка.
Фото: БЕЛТА
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Исакова: мы всегда верили, что государство подставит плечо честным труженикам. Так и случилось
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